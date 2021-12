Samsung anuncia patrocínio do Lollapalooza Brasil 2022

Com foco no ecossistema Galaxy, Samsung marca presença pelo terceiro ano consecutivo no Lolla BR

A Samsung anuncia o patrocínio do Lollapalooza Brasil 2022, um dos maiores festivais de música do mundo. Com foco no ecossistema Galaxy, será a terceira vez consecutiva que a empresa participará do evento que chega em sua nona edição no ano que vem.

Mario Sousa, diretor sênior de marketing e produto da divisão de dispositivos móveis no Brasil

“A música é um dos principais pilares da marca Samsung Galaxy. Acreditamos que por meio dela conseguimos nos conectar com nosso público de forma significativa. Nossa parceria com o Lollapalooza Brasil reforça esse nosso compromisso de levar experiências relevantes atreladas ao nosso ecossistema de produtos”, explica Mario Sousa, diretor sênior de marketing e produto da divisão de dispositivos móveis no Brasil.

A Samsung anuncia o patrocínio do Lollapalooza Brasil 2022, um dos maiores festivais de música do mundo

O Lollapalooza Brasil 2022 será realizado de 25 a 27 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.