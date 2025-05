Samora Délcio leva sua arte vibrante e sensível a Brasília em nova exposição

O artista plástico Samora Délcio inaugura sua mais nova exposição individual em Brasília, marcando o retorno à cidade onde já apresentou parte de sua produção em 2019. A mostra reúne um conjunto inédito de obras em óleo sobre tela e tinta acrílica, repletas de cores vibrantes, flores, rostos e formas expressivas – traços que são marcas registradas do estilo singular do artista mineiro. A nova exposição de Samora Délcio será inaugurada no tradicional Iate Clube de Brasília no dia 20 de maio, a partir das 19h30, com uma vernissage especial de abertura aberta ao público. A exposição seguirá até o dia 29 de maio.

A vernissage da exposição “Sementes, Flores e Cores” contará ainda com o lançamento do livro A semente do amor, da autora Andreia Medeiros, que também é curadora da exposição. A obra, que dialoga com temáticas de sensibilidade, afeto e espiritualidade, será apresentada ao público durante a abertura no Iate Clube de Brasília. O lançamento literário se conecta poeticamente ao universo colorido e sensorial das obras de Samora Délcio, proporcionando uma experiência artística completa entre imagem e palavra.

Natural de Mantena, no interior de Minas Gerais, Samora descobriu a paixão pelas artes de forma inusitada: em 16 de janeiro de 2003, ao receber de presente o desenho de uma criança. Aquele gesto simples despertou uma sensibilidade profunda e deu início a uma jornada artística que hoje atravessa fronteiras. “Ali eu senti algo maior do que um agradecimento. Era como se um novo universo tivesse se aberto para mim. Comecei a pintar naquele mesmo momento, e nunca mais parei”, revela o artista.

Desde então, Samora construiu uma carreira sólida, com formação na renomada Escola Guignard (UEMG) e um estilo que dialoga com o modernismo brasileiro, sem abrir mão de sua identidade afetiva e lúdica. Suas obras já foram exibidas em países como Bélgica, França, Alemanha, Canadá e Estados Unidos, além de inúmeras exposições no Brasil. Recebeu prêmios em salões internacionais como o da Casa Brasil em Liechtenstein (2021 e 2022), e teve seus trabalhos publicados em revistas especializadas como “Arte e Estilo” e “Libertas”.

Nesta nova mostra em Brasília, o público poderá conferir uma seleção de obras que refletem o amadurecimento do artista e sua constante busca por transmitir emoção e humanidade através das formas e cores. “Minha pintura é uma extensão da minha alma. Cada tela é um espelho das minhas vivências, das pessoas que encontro, dos sentimentos que me atravessam. Brasília é um lugar que me acolheu com muito carinho, e fico feliz em trazer de volta meu trabalho para essa cidade tão simbólica”, diz Samora.

Além do valor estético, a exposição propõe uma imersão sensorial na arte brasileira contemporânea, com forte presença do afeto, da memória e da natureza como elementos centrais da narrativa visual de Samora.

SERVIÇO

Exposição: Samora Délcio – A arte que nos habita

Local: Iate Clube de Brasília – Setor de Clubes Esportivos Norte, Trecho 2

Abertura: 20 de maio de 2025 (segunda-feira), às 19h30, com vernissage

Período de visitação: De 20 a 29 de maio de 2025

Horário de visitação: Das 10h às 18h (confirme com a programação do clube)

Entrada: Gratuita

Classificação indicativa: Livre

Instagram: @samoradelcio

Contato: (31) 99997-3502 | aguedabafile@yahoo.com.br