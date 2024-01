Samba no Universo Infantojuvenil: Zeca Pagodinho Estreia no Mundo Bita com Homenagem Musical

O Mundo Bita, fenômeno infantil conhecido por apresentar versões animadas de grandes nomes da música brasileira, inicia suas atividades em 2024 com uma homenagem especial ao ícone do samba, Zeca Pagodinho. O cantor carioca se junta a uma lista prestigiosa de artistas que já participaram do projeto, como Caetano Veloso, Milton Nascimento, Alceu Valença e Gilberto Gil.

A temporada dedicada ao samba tem início com a clássica canção “Deixa a Vida Me Levar”, imortalizada na voz de Zeca. O clipe, repleto de referências à vida do artista, destaca momentos marcantes, como sua atuação heróica em socorro às vítimas de enchentes em 2013, utilizando seu quadriciclo emblemático.

Outro ponto alto do clipe é a representação da feira onde Zeca trabalhou nos anos 1970, antes de iniciar sua carreira musical. Neste ambiente colorido e animado, o cantor se transforma em um personagem de animação, proporcionando uma experiência única para os fãs mais jovens.

Zeca Pagodinho, que se mostrou entusiasmado com a homenagem, destaca a gratificação de se tornar parte do universo do Mundo Bita, especialmente por seus netos, Dom e Miguel, serem grandes admiradores da turminha. “Já conhecia o Mundo Bita por causa deles e, quando surgiu o convite, não pensei duas vezes. Ser homenageado assim é um presente”, afirma o sambista.

No clipe, as crianças são envolvidas em uma aventura animada, com direito a um passarinho guloso e uma solução criativa proporcionada pelo Bita. O vídeo culmina em uma festiva roda de samba, onde todos, incluindo Zeca Pagodinho, se juntam para cantar e dançar.

Chaps, criador do Mundo Bita, destaca a experiência única de colaborar com Zeca Pagodinho: “Gravar com o mestre Zeca Pagodinho foi como adicionar um toque especial e inesquecível ao universo do Bita, criando uma fusão única de ritmos e emoções que vai encantar crianças e também adultos.” O clipe promete ser um sucesso entre os pequenos e, sem dúvida, trará alegria e ritmo brasileiro para todas as idades.

A estreia do clipe está marcada para o dia 12 de janeiro, às 10h, no canal do YouTube da animação, que conta com mais de 17 bilhões de visualizações e 13 milhões de inscritos. Acesse aqui.