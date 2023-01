Salvador recebe a primeira edição da Sovacaria Old Spice para cuidados especiais com as axilas nos dias 21 a 30 de janeiro

Espaço exclusivo dedicado aos cuidados vai contar com a presença de Ariel Blindado como “Mestre Sovaqueiro”, a iniciativa oferece serviços gratuitos e reforça Old Spice em barra como a solução perfeita para a rotina de cuidados com as axilas, contra o suor e o mau cheiro

Old Spice, marca criada há mais de 85 anos, elegeu Salvador (BA) para a primeira edição da Sovacaria Old Spice, um espaço dedicado aos cuidados masculinos que tem as axilas como protagonistas.

Salvador (BA) recebe a primeira edição da Sovacaria Old Spice, um espaço dedicado aos cuidados masculinos que tem as axilas como protagonistas

Durante os dias 21 a 30 de janeiro, o espaço caracterizado com a identidade visual da marca oferecerá “sovacortes” comandados e desenvolvidos pelo barbeiro Ariel Blindado, intitulado “Mestre Sovaqueiro” da iniciativa.

No espaço, serão oferecidos, gratuitamente, cortes de sovaco — os “sovacortes” –, coloração e penteados exclusivos, além de cortes tradicionais de cabelo e barba. Os visitantes ganharão ainda um desodorante Old Spice em barra como brinde, para que possam experimentar sua proteção superior e perfume único.

A experiência tem como objetivo destacar que Old Spice segura a barra, mesmo no calor de Salvador, já que os antitranspirantes em barra da marca garantem até 2x mais proteção* contra o suor e contam com perfumes irresistíveis. Para isso, a marca promoverá conteúdos educacionais visando instruir o público sobre a utilização correta do produto, assegurando sua eficácia.

Marina Brasil, diretora das marcas de desodorantes da P&G Brasil

“A Sovacaria é uma ativação que reflete a ousadia inerente a Old Spice. Com ela, unimos a irreverência da marca à entrega superior das barras, que oferecem 2x mais proteção contra a transpiração. Além disso, queremos estar onde nossos consumidores estão, e oferecer experiências únicas para posicionar Old Spice como parceiro para toda hora, garantindo um combo de proteção e cheiro irresistível” afirma Marina Brasil, diretora das marcas de desodorantes da P&G Brasil.

Paralelamente, Old Spice transformará seu perfil nas redes sociais em um hub dedicado aos cuidados com o sovaco, levando a campanha para além de Salvador. Nele, estarão disponíveis detalhes sobre a ativação, tutoriais exclusivos, dicas de como proteger o sovaco, bem como conteúdos realizados junto aos influenciadores Old Spice e Ariel Blindado.

Para acessar os serviços oferecidos, basta o comparecimento ao local da ativação. Acesse https://bit.ly/3IIGyow para conferir mais detalhes sobre a Sovacaria Old Spice e conteúdos exclusivos da marca.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Serviço Socavaria Old Spice:

Data: 21/01 a 30/01.

Horário de funcionamento:

Segunda a sexta-feira — das 9h às 19h.

Sábado e domingo — das 8h às 17h.

Ariel Blindado: presença confirmada nos dias 21/01 e 22/01, das 09h às 17h.

Capacidade de atendimento: 2 atendentes, cerca de 40 minutos por consumidor.

Local: Av. Manoel Dias da Silva, 1.520 — Pituba, Salvador (BA).

*No dia de abertura, das 9h às 10h, o espaço estará fechado para atender exclusivamente à imprensa e aos convidados.