Sair da rotina é o segredo para relacionamentos duradouros, afirma especialista

Ítalo Ventura destaca que monotonia é o que “mata” mais da metade das relações

As datas especiais passam e a rotina volta ao normal. Isso deve soar um sinal de alerta de que sua relação pode estar ameaçada, afirma o especialista em relacionamentos Ítalo Ventura. “O ser humano precisa de ineditismo. Se eu perguntar onde você estava há um mês, você não saberá dizer, mas se tiver que lembrar onde estava em 11 de Setembro de 2001 saberá, pois houve um fato muito marcante. Precisamos de fatos marcantes para aquecer a relação, estarmos repletos de boas memórias e associações da vida a dois”, afirma Ítalo.

Como fazer isso? Surpreendendo o parceiro. “Busque novos lugares para jantar, leve para tomar um café onde nunca foram antes, convide para experimentar uma comida diferente, proponha um passeio impensável, busque trazer novidades e surpresas”. Ao trazer novidades, serão geradas descargas de emoção, de alegria, algo que revitalizará a relação. “A primeira vez é sempre algo emblemático, então busque proporcionar a primeira vez de alguma coisa sempre, mesmo que seja um jantar em casa ou uma volta em um lugar aonde nunca foram; procure apresentar novidades”.

Segundo Ítalo, esse é o segredo para manter a chama acesa constantemente. Doses frequentes de novidades, de surpresas. “Relacionamento é uma construção e você precisa construir uma conexão emocional que agregue valor. Costumo dizer que no amor 20% é atração física e 80% é conexão emocional”, afirma. Então invista tempo para pensar em algo diferente!

Se toda sexta pedem uma pizza e assistem a um filme, um dos dois pode surpreender, trocando a pizza por um jantar fora. “Que tal nessa sexta jantar fora e voltar para assistir ao filme? Se você é mais ousada, saia sem calcinha e fale para seu parceiro quando estiverem no local, isso com certeza vai apimentar mais as coisas que gera a novidade que estamos falando”. Em resumo: não precisa gastar, as surpresas estão nas ações.