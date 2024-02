Saiba tudo sobre o influenciador digital e tiktoker Gabriel Mansur: um dos maiores dançarinos das redes sociais

Com quase 7 milhões de seguidores nas redes sociais, Gabriel Mansur é um dos dançarinos de maior sucesso no Brasil e EUA. Influenciador ainda sonha com oportunidade na telinha

Gabriel Mansur, um jovem influenciador digital nascido em Natal, mas que em 2021 se mudou para São Paulo, vem conquistando corações nas redes sociais com sua energia contagiante e talento absurdo. Completando 30 anos no último dia 1º de dezembro, Gabriel é uma figura carismática com uma história marcada por determinação, paixão pela dança e um olhar atento às oportunidades que o mundo digital oferece.

Desde criança, Gabriel demonstrava uma afinidade especial com a dança. Aos 6 anos, enquanto sua mãe frequentava aulas de dança de salão, ele logo se viu encantado pelo ritmo e pediu para se juntar às aulas. Essa paixão inicial se transformou em uma trajetória de aprendizado e crescimento, com Gabriel se destacando como um talento promissor no mundo da dança.

No entanto, mesmo nutrindo sua paixão pela dança, Gabriel seguiu o conselho da mãe e buscou uma formação acadêmica sólida, optando por cursar arquitetura no ensino superior. Essa decisão não apenas honrou a memória de sua mãe, que faleceu quando ele tinha 17 anos, mas também forneceu a Gabriel uma base importante para seu futuro.

Durante seus anos na faculdade, Gabriel encontrou tempo para continuar dançando, integrando um grupo de dança de estilo K-pop como um hobby. Um ano antes de se formar, ele fundou um escritório de arquitetura com uma amiga, mostrando sua determinação e habilidades empreendedoras. No entanto, a pandemia trouxe desafios inesperados, levando Gabriel a repensar seu caminho profissional.

Foi nesse momento de incerteza que Gabriel decidiu mergulhar de cabeça no mundo do TikTok. Com vídeos criativos e uma abordagem autêntica e o apoio do influenciador Renato Shippee –que dá vida a personagem Karen Kardasha – ele rapidamente conquistou uma audiência fiel, que continuou a crescer exponencialmente. Sua capacidade de se adaptar às tendências e sua dedicação à criação de conteúdo relevante o tornaram uma figura proeminente nas redes sociais, não apenas no Brasil, mas também internacionalmente.

“Quando a pandemia começou e todos os projetos foram pausados, eu sabia que tinha que tomar uma decisão importante para meu futuro. Foi aí que fiz a escolha mais ousada que foi seguir meu coração e me expressar através da dança, algo que desde criança sempre foi meu sonho. Hoje tenho as redes sociais como meu foco principal. E na arquitetura, que continuo amando, sou mais seletivo em quais projetos executar”, explica.

No entanto, o sucesso de Gabriel não se resume apenas aos seus passos de dança e seu carisma. Seu cabelo exuberante e sua forma física impecável também capturaram a atenção de milhões. Compartilhando insights sobre sua rotina de cuidados com o cabelo e sua abordagem disciplinada à saúde e ao fitness, Gabriel inspira seus seguidores a buscarem o melhor de si mesmos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Apesar de seu sucesso nas redes sociais, Gabriel tem um sonho para além das telas do celular: participar de um projeto na televisão. Seus seguidores têm sido incansáveis em seu apoio, especialmente quando se trata de chamar a atenção dos produtores do Big Brother Brasil. Para Gabriel, participar de um reality show seria um desafio emocionante e uma oportunidade de se conectar ainda mais com seu público.

“A minha jornada entre arquiteto, dançarino e influencer é a prova que se você ama o que faz e se dedica com constância e alegria, você chega lá. Por mais difícil que pareça, nunca desista dos seus sonhos. As vezes esses obstáculos vêm para fazer você lembrar quem realmente você é”, conclui Gabriel.