Saiba quem são as Estrelas da música no TikTok mais assistidas em 2022 no Brasil

O TikTok revelou os criadores, vídeos e tendências que marcaram 2022, confira quais artistas musicais estão na lista

O TikTok é um terreno fértil onde os artistas encontram ferramentas para criar tendências de vanguarda da cultura, além de nos inspirar com a criatividade sem limites.

Os artistas que estão no TikTok encantam não apenas com sua voz, mas muitos deles conquistam o público com seus vídeos divertidos, autênticos e criativos que acumulam milhões de visualizações.

Luísa Sonza, dona do hit “cachorrinhas” está na lista de artistas mais assistidos no Brasil em 2022



Aqui estão os artistas mais assistidos ao longo do ano no TikTok no Brasil:

A cantora Anitta, que já tem reconhecimento por sua carreira internacional, não deixou de agradar os fãs brasileiros e está no top de artistas mais ouvidas na plataforma.

O trio Natu, com username oli_natu, utiliza a plataforma para divulgar suas músicas, shows e aventuras. Carismáticos e cheios de personalidade, o trio também garantiu seu lugar na lista.

Anitta comanda mais uma vez a lista de artistas mais ouvidos no TikTok Brasil



O cantor Nilson Neto, de username nilsonneto, faz sucesso no TikTok com seus covers. Em um vídeo de sucesso, Nilson canta sertanejo com microfone de trap. O experimento musical já ultrapassou 200 mil curtidas.

A cantora Luísa Sonza também entrou para a lista das artistas mais assistidas de 2022 com hits como “cachorrinhas”.