Saiba quem é o menino de 07 anos que ganhou mais 300 mil seguidores e bolsa de estudos após dançar ao lado de Ivete Sangalo

“Já temos a estrela de 2024” diz a cantora nos primeiros minutos do ano após ver a performance do dançarino mirim

Em meio à celebração do Réveillon de Salvador, Daniel Levi da Silva Alves, um garoto de 07 anos, dançou no palco do evento ao lado da icônica Ivete Sangalo e conquistou o Brasil após sua performance no palco do Festival Virada na Arena Daniela Mercury, na Orla da Boca do Rio. Em pouco tempo, o menino alcançou mais de 300 mil seguidores e ganhou uma bolsa de estudos .

Nascido em Feira de Santana-BA, Daniel e sua mãe, Geisa, decidiram se mudar para a capital baiana em busca de oportunidades no competitivo mundo artístico da capital baiana. Geisa, uma diarista dedicada, conta que abriu mão de um emprego fixo para investir integralmente no talento do filho. A mudança para Salvador possibilitou que Daniel se envolvesse no universo da moda e da dança, abrindo portas para uma carreira promissora.”Assim teria mais tempo para cuidar dele e investir no seu talento”, conta a mãe.

No universo da moda, Daniel fechou colaborações com as grandes agências Vogue e JModel, promovendo produtos de lojas de roupa infantil e cosméticos através de suas coreografias. Contudo, o ápice de sua trajetória ocorreu durante o verão, quando, durante um ensaio do Psirico, o líder Márcio Victor o viu dançando e o convidou para o palco. O momento foi registrado em vídeo, viralizando nas redes sociais e chamando a atenção da Prefeitura de Salvador, que o convidou para participar do Festival Virada em parceria com a FitDance. “Fui no Ensaio do Psirico com a minha mãe. O tio Márcio Victor me viu dançando e me chamou para o palco. Foi muito legal!”, afirmou Dan.

Foi no palco do Réveillon que Daniel, ao lado de Ivete Sangalo, encantou o país ao dançar o hit “Macetando”. Os elogios da cantora foram inevitáveis, e o vídeo da performance viralizou nas redes sociais. “Já temos a estrela de 2024″, disse Ivete Sangalo nos primeiros minutos do ano após convidar o menino que estava no meio da multidão para subir no palco. “Ele ama Ivete e me pediu para assistir ao show que aconteceria naquela noite. Quando ela o viu dançando lá embaixo, chamou para o palco e tudo aconteceu”, revelou Geisa, que por sua vez, afirmou ser uma mãe exigente quando se trata da educação de seu filho, buscando que nesta nova jornada ele aprenda idiomas e faça acompanhamento fonoaudiológico para aprimorar sua comunicação verbal.

A empresária baiana Ana Telles presenteou o garoto com um iPhone 13, visando aprimorar sua entrega no trabalho. Além disso, o talentoso dançarino recebeu uma bolsa de estudos no Studio Live 2 Dance, da bailarina Juliana Paiva. Dan Levi revelou que seus sonhos não param por aí, ele deseja seguir no mundo da moda e da dança, almejando presentear sua mãe com uma casa própria e realizar o sonho de viajar de avião para conhecer o Rio de Janeiro. Suas maiores referências na dança são as baianas Ju Paiva e Lore Improta, além do grupo FitDance e dentre seus ídolos estão Ivete Sangalo, Márcio Victor (Psirico), Leo Santana e o grupo Viola de 12.