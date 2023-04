Saiba quem é Marcelo Pereira, apresentador do programa ‘Na Escola do Sofrimento’, que aborda o lado positivo do sofrimento na vida das pessoas

O programa foi inspirado no livro ‘O sentido salvífico do sofrimento humano’, e apresenta testemunhos de fé de pessoas que venceram diversos tipos de sofrimento

Marcelo Pereira nasceu no dia 28 de março de 1970, tem 53 anos e aos 27 anos, foi morar na comunidade Canção Nova, onde permaneceu como missionário por 15 anos. Devido a uma fase em que enfrentava diversos tipos de sofrimento em vários âmbitos questionar s de sua vida e que os problemas só aumentavam, mesmo vivendo em um ambiente de fé – comunidade Canção Nova – servindo a Deus, o então missionário começou a o por que daqueles sofrimentos, sua existência, e a razão pelo qual Deus permitia tudo aquilo.

Marcelo relata que sua alma ficou profundamente abatida, dando lugar a tristeza e a dor, por volta dos 40 anos, na conhecida crise da meia idade. Mesmo diante do caos, Marcelo não se deixou levar pelos efeitos negativos e destrutivos que o sofrimento produz, e foi aí que ele passou a buscar respostas a fim de dar um sentido a todo aquele sofrimento que parecia interminável.

O estudioso teve o amparo da comunidade, buscou ajuda de terapeutas, se apoiou em referências bíblicas, biografia e histórias da vida de santos e mártires da Igreja Católica entre outras referências. E foi assim que, mesmo sem entender toda a dimensão de suas buscas, as respostas começaram a surgir. Contudo, os sofrimentos continuavam a bater em sua porta.

Em outubro de 2010, Marcelo foi fazer um documentário sobre a ‘Divina Misericórdia’ na cidade de Cracóvia na Polônia, sobre a vida da freira Santa Faustina Kowalska, e estando naquele lugar, vivenciou uma experiência sobrenatural: ouviu Deus falando com ele de forma clara em seu interior: “Marcelo, Eu quero que você escreva todas as respostas que você tem encontrado ao dar sentido aos seus sofrimentos”.

Ao compartilhar com um padre que o acompanhava na produção, teve a confirmação de que: se Deus havia falado, o melhor a fazer era cumprir a ordem do Senhor, já que, o lugar era bastante apropriado e santo.

De volta ao Brasil e motivado pela inspiração de Deus, Marcelo começou a escrever aleatoriamente todas as respostas que já havia encontrado ao dar sentido aos seus sofrimentos. Segundo o apresentador, “Deus nem havia me dito que era para escrever um livro, mas, ao longo das respostas obtidas sobre o sofrimento, foi ficando cada vez mais evidente para mim, que a única forma de as pessoas se beneficiarem com as respostas que encontrava ao dar um sentido aos meus sofrimentos, seria compartilhando minhas escritas em um livro”, contou Marcelo Pereira.

O livro ‘O sentido salvífico do sofrimento humano’ foi lançado em 2015 e de acordo com o escritor, as vendas superaram as expectativas, por se tratar de um lançamento autônomo, sem o suporte de uma editora.

Com o passar do tempo, Marcelo percebeu que as pessoas têm muitas objeções em falar ou analisar os próprios sofrimentos e aprendeu que a única forma de dar um significado ao sofrimento não é fugindo, mas enfrentando e refletindo sobre ele. E foi a partir dessa necessidade que surgiu o programa “Na Escola do Sofrimento” que aborda essa temática de forma mais leve e envolvente.

Tendo aproveitado de suas experiências profissionais na Canção Nova, em direção de programas de televisão, DVD Musical, documentários e direção de TV em São Paulo, Roma e Portugal, foi o que viabilizou a criação desse novo projeto que em forma de vídeo, poderia alcançar muito mais pessoas.

O programa “Na Escola do Sofrimento” foi lançado em 2018, e foi uma forma que o autor e apresentador encontrou para alcançar mais pessoas e fazê-las enxergar o lado bom e positivo do sofrimento humano, mesmo em suas complexidades. Assim, o programa tem conseguido cativar os telespectadores e compartilhar cada vez mais histórias de fé e superação firmadas no sofrimento.

“Portanto, o livro e o programa “Na escola do sofrimento” têm essa nobre missão de levar as pessoas a direcionar sobre os seus sofrimentos para dentro de uma dimensão sobrenatural onde Deus age. E é neste ambiente que a complexidade do sofrimento que insiste afugentar o sentido salvífico contido sob o véu do sofrimento humano encontra o seu real valor”, revela Marcelo.

Ao longo dos anos, o programa tem sido aperfeiçoado, atendendo as novas demandas e realidades virtuais. “O carro chefe do ‘Na Escola do Sofrimento’ são os testemunhos, as histórias reais que convencem e cativam os telespectadores. Desde seu lançamento, já foram 35 programas exibidos. Essas histórias mostram que nenhum sofrimento é em vão! Todo sofrimento seja ele qual for, sempre há um para quê, uma razão para sua existência, sem falar dos inúmeros benefícios que o sofrimento pode produzir, quando vividos de forma conscientemente direcionada, comenta Marcelo.

“Além dos testemunhos, cada programa é recheado de reflexões e trechos do livro que ajudam as pessoas a assimilarem melhor a finalidade do programa. Acreditamos que o programa e seu conteúdo seja uma luz no fim do túnel, capaz de dar um norte aos que sofrem”, compartilha o apresentador Marcelo Pereira.