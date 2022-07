Saiba quais são as startups brasileiras vencedoras do Latam Edge Award 2022

Startups brasileiras ganham as sete categorias da quinta edição do Latam Edge Award, prêmio que é destinado a startups e pré-scaleups da América Latina que querem expandir para o Reino Unido e a Comunidade Europeia

Startups brasileiras gabaritaram todas as áreas de especialização do Latam Edge Award 2022 e conquistaram sete categorias do prêmio. Culturas Regenerativas (agritech), Biosolvit (biotech), Biopolix (cleantech), Epioneers (fintech), Neurobots (healthtech), Green Mining (smarticitie) e Incentiv (social impact) são as vencedoras da quinta edição do prêmio que é destinado a startups e pré-scaleups da América Latina que querem expandir para o Reino Unido e a Comunidade Europeia. O anúncio aconteceu na última quinta-feira (30), em evento virtual com oito painéis simultâneos de debate e a apresentação dos 21 finalistas, sendo três em cada categoria.

“Da última edição em 2019 até agora houve uma maturação do ecossistema Brasileiro e isso se refletiu nos resultados que mostram as startups de diversos lugares do país”, afirma CEO da Latam ScaleUp.

Confira abaixo a lista completa dos sete vencedores do Latam Edge Award 2022 por categoria e seus representantes:

Agritech: Culturas Regenerativas (Porto Alegre – RS, Brasil) – Arthur Venturella, CEO

Biotech: Biosolvit (Barra Mansa – RJ, Brasil) – Guilhermo Queiroz, CEO

Cleantech: Biopolix (Ribeirão Preto – SP, Brasil) – Luisa Vendruscolo, CEO

Fintech: Epioneers (São Paulo – SP, Brasil) – Ilana Milkes, CEO

Healthtech: Neurobots (Recife – PE, Brasil) – Júlio Dantas, CEO

Smarticities: Green Mining (São Paulo – SP, Brasil) – Rodrigo Oliveira, CEO

Social Impact: Incentiv (Florianópolis – SC, Brasil) – Douglas Lopes, CEO

O pitch de cada finalista foi avaliado por uma banca de 35 jurados europeus, todos especialistas nas áreas da competição e das mais diversas instituições do continente. O prêmio para as startups vencedoras equivale a £ 40,000 em serviços e incluem: acesso ao Latam Global Connection Programe, um programa de preparação em negócios globais formatado por especialistas da Birmingham Enterprise Community e da Latam ScaleUP, Market Readiness Diagnosis fornecido pela GTM Global, bem como os serviços de consultoria em relações públicas e marketing no Reino Unido fornecido pelo GrupoCASA UK, além de reuniões com potenciais parceiros de negócios, investidores e clientes em sua área de atuação no Reino Unido e Europa.

Luisa Vendruscolo, CEO da Biopolix foi vencedora na categoria Cleantech

Feira Virtual Gratuita

No evento que definiu os vencedores também foi dado início ao Latam Edge Virtual Expo, uma feira virtual gratuita, com duração de 45 dias, para startups latino-americanas quer queiram criar seu estande virtual e começar a se conectar com o mercado europeu. “Pudemos constatar que, da última edição, em 2019, até agora houve uma maturação exponencial do ecossistema brasileiro e isso se refletiu nos resultados que mostram startups de diversos lugares do país, sendo apenas duas de São Paulo, capital. Nos demais países também vimos este fenômeno acontecer, porém em menor escala. Isso é muito bom para a sociedade em geral, pois é sabido que estas empresas geram empregos, contribuem para o desenvolvimento econômico e tecnológico do país e para a melhoria da qualidade de vida da sociedade como um todo.”, comenta Sandra Sinicco, CEO da Latam ScaleUp.

Ilana Milkes, CEO da Epioneers, foi vencedora na categoria Fintech

O LatAm Edge Award 2002 é realizado pela Latam ScaleUP e tem o apoio da Birmingham Enterprise Community (BEC) e da EuTech Chamber. Também são parceiros desta 5ª edição: Anprotec, Acate, Cietec, Enimpacto, Liga Ventures, Startup Chile, Startup México, Impact HUB Colombia, Wadhwani Foundation, Vortex, Moovit, New Option, Latam PR, F6S, Sistema B, Sum International, Tech London Advocates Latam, BACC, Startup Grind, Cuti, GTM Global, AI Corns, Perception & Imagen, EM Marketing & Communications, Smartcom Corp, Improfit, Communication Consulting Group, Kamiche e Vega y Jaramillo.