Saiba quais são as cirurgias plásticas queridinhas das famosas para o Carnaval 2022

As rainhas de bateria, como Sabrina Sato, Paolla Oliveira e Lexa, já se preparam para as celebrações

Após um ano sem Carnaval, os preparativos para o evento de 2022 está acelerado e com as expectativas a mil. Muitas famosas que desfilam no sambódromo e até as grandes rainhas de bateria costumam fazer alguns tratamentos estéticos para aprimorar a beleza, além de cirurgias plásticas, como lipoaspiração e implante de silicone.

Entre as beldades que já realizaram alguma intervenção cirúrgica, estão a apresentadora Sabrina Sato (Vila Isabel) que colocou silicone, a cantora Lexa (Unidos da Tijuca), que já fez lipo e colocou silicone, a atriz Paolla Oliveira (Grande Rio) que fez lipo nas coxas



De acordo com Dr. Luiz Haroldo Pereira, um dos pioneiros da lipo no Brasil, o movimento no consultório tem aumentado com a aproximação do Carnaval. Ele é sempre procurado por várias rainhas da avenida com o mesmo pedido: operações que modelem o corpo.

Dr. Luiz Haroldo Pereira, atende em Copacabana, no Rio de Janeiro, é referência em cirurgia corporal e facial no Brasil



“Deve acontecer um aumento na procura por procedimentos cirúrgicos como a lipoaspiração de alta definição, a lipoescultura, que é o reaproveitamento da gordura para aumentar os glúteos. E os procedimentos de aumento das mamas”, afirmou o médico. Ele destaca também que as cirurgias favoritas das musas são o implante de silicone e a lipoescultura, tanto corporal, quanto facial.

Apesar de algumas incertezas quanto à realização do Carnaval, o movimento nos consultórios tem aumentado bastante



Sobre o tempo de recuperação da cirurgia, Dr. Luiz afirma que para ter um pós operatório adequado e estar com tudo em cima na hora do desfile, é recomendado um período de repouso de pelo menos 30 dias.