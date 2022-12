Saiba onde acontecerá o velório de Pelé; a cerimônia terá 24 horas de duração

O corpo do rei do futebol será velado no gramado da Vila Belmiro, como ele mesmo havia pedido

O velório de Pelé ocorrerá somente na segunda-feira (2), a partir das 10h (horário de Brasília), em Santos, litoral de São Paulo. O corpo do rei do futebol, que morreu na última quinta-feira (29), aos 82 anos, será levado do hospital Albert Einstein para o estádio Vila Belmiro na madrugada de segunda-feira.

O corpo de Pelé será velado no gramado da Vila Belmiro, como ele mesmo havia pedido

De acordo com o Santos Futebol Clube, time do coração de Pelé, o caixão do ex-jogador será posicionado no centro do campo. O acesso do público no estádio acontecerá nos portões 2 e 3 e a saída será pelos portões 7 e 8. Já as autoridades que prestarão homenagem ao atleta do século entrarão pelo portão 10.

Após a cerimônia o caixão passará pelo Canal 6, onde mora Celeste Arantes, a mãe de Pelé. Depois, o corpo seguirá até o Memorial Necrópole Ecumênica para o sepultamento. O momento será reservado aos familiares.

O rei do futebol morreu por falência múltipla dos órgãos. Ele estava internado desde 29 de novembro no hospital Albert Einstein, em São Paulo. Sua entrada no hospital aconteceu devido a uma infecção respiratória após ele contrair Covid-19 e para a reavaliação do tratamento de um câncer no cólon.