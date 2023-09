Saiba mais sobre o 2º Seminário de Gestão para empreendedores e profissionais negros da área da beleza

O evento acontecerá do dia 11 a 18 de setembro e contará com grandes nomes do mercado e do empreendedorismo negro

Beleza, oportunidade e diversidade em um só evento. O 2º Seminário Gestão Empreendedora, Estética Personalizada e Empoderamento será realizado nos dias 11 e 18 de setembro, com o propósito de contribuir para a formação e o desenvolvimento de profissionais e empreendedores do segmento da beleza negra.

O evento, que teve muito sucesso em sua primeira edição, tem grandes expectativas para a segunda

Serão promovidas palestras sobre as estratégias inovadoras e ferramentas para gestão empreendedora eficientes de salões, técnicas de procedimentos específicos para beleza negra, além da apresentação de conceitos e práticas para a elevação da autoestima e o respeito à diversidade.

O evento é promovido pelo Instituto ABIHPEC e IRL Consult, com apoio institucional do Conselho Estadual de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de São Paulo, da ABIHPEC – Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, do SEBRAE-SP e do LIDE Equidade Racial.

O segundo Seminário Gestão Empreendedora, estética personalizada e Empoderamento será realizado nos dias 11 a 18 de agosto

“O 2º Seminário Gestão Empreendedora, Estética Personalizada e Empoderamento é uma oportunidade incrível para destacar a importância da diversidade e inclusão na indústria da beleza. Estamos comprometidos em promover o crescimento e o empoderamento de empreendedores negros no setor e este evento é um passo importante em direção a um futuro cada vez mais inclusivo e com oportunidades iguais a todos”, comenta Claudio Viggiani, presidente do Instituto Abihpec.

O projeto Beleza Negra, que existe desde 2019, tem como objetivo incentivar, apoiar e patrocinar empreendedores e proprietários de salões de beleza afrodescendentes, que ofereçam serviços para população negra. O programa é voltado tanto para quem já é empreendedor, com empresa constituída, quanto para quem está no processo de abertura do empreendimento ou atuando como autônomo. Ele visa maximizar a qualidade dos profissionais e uma das principais formas de provocar essa mudança é oferecendo aos empreendedores a participação gratuita em cursos e palestras.