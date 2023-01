Saiba como participar da 3ª edição da Caminhada Noturna na Floresta Cantareira

Passeio está programado para ocorrer das 19h às 23h, e tem como destino o Mirante da Pedra Grande

Por ter sido um dos passeios preferidos dos visitantes da Floresta Cantareira, a Urbia, administradora do local, comunica a nova data da terceira edição da Caminhada Noturna, que estava prevista para o sábado, 7 de janeiro, e acabou sendo adiada devido ao mau tempo. Agora, o evento está programado para o próximo sábado, 21 de janeiro, das 19h às 23h. Os ingressos podem ser adquiridos exclusivamente no site Urbia Pass, pelos valores de R$ 120,00 (inteira) e R$ 60 (meia entrada, mediante comprovação).

O destino do passeio é o Mirante da Pedra Grande que tem um trajeto de aproximadamente 7km

O destino do passeio é o Mirante da Pedra Grande que tem um trajeto de aproximadamente 7km, ida e volta. Na chegada ao local haverá uma parada de uma hora para que os participantes apreciem uma das vistas mais belas da cidade de São Paulo. A caminhada será acompanhada por educadores ambientais da Urbia em razão do grau de dificuldade, incluindo trechos de subida íngreme. Vale ressaltar que o café da Pedra Grande estará em funcionamento no momento da visita, disponibilizando a venda de snacks, salgados e bebidas.

O ponto de encontro do grupo será o Centro de Visitantes do Horto Florestal, localizado no espaço da Estação Vida. Quem for de carro poderá estacionar no local ao custo de R$ 12, a entrada para o estacionamento se dá pela entrada da Av. José Rocha Viana 62.

Mirante da Pedra Grande

Para que não haja dispersão do grupo será proibida a realização de caminhos alternativos ao roteiro definido pela equipe da Urbia. Menores de 18 anos também são bem-vindos, porém somente acompanhados pelos responsáveis.

Sempre em busca de garantir a segurança e conforto de todos os participantes, é obrigatória a utilização de: calçados fechados, como tênis ou botas de caminhada; calça; agasalho; garrafa de água e lanterna de mão. Caso haja mau tempo ou outras adversidades, a Urbia poderá interromper, adiar, alterar ou cancelar a caminhada.

Vista da Pedra Grande no período noturno | Urbia

Transporte público

Quem optar pelo transporte público poderá pegar uma das linhas de ônibus que partem do Terminal Santana e Parada Inglesa, algumas das alternativas são: 2020/10 Metrô Parada Inglesa — Horto Florestal (ponto final); 1018/10 Metrô Santana — Vila Rosa; e 1775/10 Metrô Santana — Vila Albertina.

Serviço: 3ª edição da Caminhada Noturna

Ponto de encontro: Centro de Visitantes do Horto Florestal

Funcionamento: 21 de janeiro de 2023

Horários: 19h às 23h

Valor: R$ 120 inteira e R$ 60 meia entrada

Link para ingressos: Urbia Pass