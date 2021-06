Sabrina Sato lança nova linha beachwear com bermuda, biquínis, calça e croped

Sabrina Sato não cansa de surpreender com sua beleza. A apresentadora divulgou para seus seguidores com alguns closes de biquíni para divulgar o lançamento da nova coleção.

A musa relembrou as origens familiares no ramo da costura e comércio. “Minha avó era costureira, meu avô alfaiate, meus pais seguiram eles no comércio e eu nasci numa loja de roupas. Via que além do sustento da nossa família, era onde recebíamos os clientes, conversamos, fazíamos amizade, saiam felizes dali. Amo a moda como uma forma de me expressar. Gosto da história, da inspiração, das cores, texturas”, afirmou em suas redes.

A nova linha beachwear da Sabrina Sato foi desenvolvida com shapes e tecnologias da Alto Giro que criam peças multifuncionais e transforam o seu look sem esforços. Os biquínis, perfeitos para o banho de sol ou um mergulho na piscina, também ganham referências do universo esportivo e tornam-se peças multifuncionais.

A cartela de cores apresenta variações de tons extraídos da natureza que são a cara dos dias mais quentes, assim como cores elétricas que tornam as produções ainda mais sexys.



Com diferentes possibilidades de finalização, eles podem ser combinados com calças, shorts e croppeds para você aproveitar o sol da melhor forma possível, desde o lazer e o relaxamento até a corrida do final do dia.

Uma atenção especial ao biquíni color block, que usa azul e roxo, e ao conjunto de tule estampado que prometem ser o hit da temporada.