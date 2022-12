Sabrina Sato entrega tudo com 5 looks fashionistas durante o TikTok Awards 2022

Ao lado de Pedro Sampaio e Raphael Vicente, a artista apresentou a premiação, que contou com shows de Anitta e Ana Castela

Na segunda-feira (12), em São Paulo, aconteceu o TikTok Awards 2022, que premiou criadores de conteúdo que se destacaram pelo talento, autenticidade e criatividade na plataforma líder em vídeos curtos para dispositivos móveis.

“Dia de premiação e eu já cheguei assim toda fofa”, declara Sabrina no Instagram

Entre os apresentadores do evento, esteve Sabrina Sato, que entregou looks fashionistas e irreverentes durante a noite. Ao lado da artista no palco, também estiveram o cantor Pedro Sampaio e o influenciador Raphael Vicente.

Pelo olhar de Johannes Warnke e sapatos Valentino. Vestido e brincos da Area, tiara Prada e sapatos Marc Jacobs. Pelo olhar de Johannes Warnke e sapatos Valentino.

Com shows de Gilberto Gil, João Gomes, Dilsinho e a banda inglesa Gorillaz, além de Anitta e Ana Castela, que também dominaram o evento.