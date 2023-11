Sabrina Sato em retrospectiva: 20 anos de brilho na mídia brasileira!

Trajetória interativa mergulha nos momentos mais marcantes da carreira da apresentadora

No último sábado, o Espaço Multiverso abriu suas portas para uma celebração única e imersiva: o “Sabrina Sato Experience”. Uma exposição que não apenas marca os 20 anos de uma das personalidades mais queridas do Brasil, Sabrina Sato, mas também mergulha nos momentos mais marcantes de sua carreira multifacetada.

Os visitantes foram recebidos por uma linha do tempo fascinante, que guiou todos através dos marcos significativos desde os primeiros passos de Sabrina no Big Brother Brasil até os momentos mais recentes de sua trajetória. Em um espaço repleto de luz e cor, a exposição revelou o “Carnaval da Sabrina”, apresentando fotografias deslumbrantes das calçadas do Rio de Janeiro, onde suas fantasias icônicas ganharam vida.

Uma sala dedicada à trajetória da comunicação exibiu momentos engraçados e emocionantes dos programas mais recentes de Sabrina, destacando sua presença inovadora na televisão. Na sala principal, os visitantes exploraram o impacto da estrela no universo da moda, economia e entretenimento, destacando marcas representadas por Sabrina nos anos de 2023 e 2024.

A experiência não parou por aí. Um espaço futurista foi dedicado à fascinante jornada de Sabrina com a Biobots, apresentando a influenciadora do Metaverso, Satiko. Óculos 3D, desfiles virtuais, interações com a influenciadora virtual e projeções interativas proporcionaram uma experiência única.

O “Sabrina Sato Experience” não apenas celebrou uma carreira de 20 anos, mas também destacou a inovação constante e a capacidade de Sabrina Sato de se reinventar. Uma jornada que vai além do convencional, marcando não apenas a história da artista, mas também deixando uma impressão duradoura no cenário da mídia brasileira.