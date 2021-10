Sabrina Sato é a apresentadora mais simpática da televisão brasileira

Apresentadora foi exaltada por internautas por sua postura no dia a dia e bastidores da TV

Que Sabrina Sato é um poço de simpatia e humor isso todo mundo sabe desde o BBB3, em 2003, na qual a apresentadora participou. E isso, ao longo dos anos, foi ganhando força devido o seu jeito simples e original em apresentar os programas no qual comanda como no extinto “Programa da Sabrina” e o reality show “A Ilha”, ambos na Record TV. Mas e nos bastidores? Ela mantém essa graciosidade?

Na noite da última quinta-feira, (28), os internautas expuseram os bastidores da apresentadora após um vídeo dela, chegando a uma festa de Halloween com uma fantasia super original, viralizar. Um usuário do Twitter postou: “Eu amo a Sabrina Sato porque ela é tudo que as gay blasé fashionistas queriam ser, mas ela é simpática. “Oi geeente”” e a partir daí uma enxurrada de tweets foram publicados expondo a quão simpática ela é.

Alguns dos tweets que deram o título de “Miss Simpatia para a apresentadora são: “É sim, meu pai já pintou o apartamento dela e diz que ela é extremamente simpática. Fazia café pra eles, chamava de Seu Toninho, tirava sarro dela mesma quando encontrava ele de manhã cedo com a cara amassada de sono e tudo mais. Ele gosta demais dela até hoje kkk”, contou um internauta. Já outro contou um fato bem peculiar: “meu pai trabalhou 5 anos com a Sabrina é surreal como a lenda é acessível. Todo fim de ano ela pagava uma empresa de comida japonesa pra fazer um jantar pros funcionários dela na casa dela. Inclusive deixava levar os familiares. Um ano meu pai me levou, ela até fez tour pelo ap [apartamento]”.

A apresentadora tem muitos amigos famosos que sempre exaltaram a simplicidade dela e seu jeito doce em tratar a todos, mas esse “exposed” — exposição de algum fato/situação de alguém, famoso ou não, em alguma rede social — do público deixou ainda mais claro o quanto ela merece ter chego onde está e alcançará muito mais.

E dia 6 de novembro, estreia o novo programa da apresentadora “Gincana da Grana” às 23h30. O programa tem como intuito entreter o público com um game show sobre educação financeira e contará com famosos na disputa. No formato, quatro pessoas conhecidas do público — provavelmente com participação dos famosos Laura Keller, Negão da BL, Adriana Bombom e Richarlyson — vão se envolver em provas pitorescas em cada episódio.