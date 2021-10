Sabrina Sato abre a temporada de eventos no Brasil com look absurdo

A apresentadora Sabrina Sato chamou atenção da internet com seu look todo em látex para evento de marca de cosméticos

Mais uma vez Sabrina Sato parou tudo com seu look! A apresentadora que já é conhecida por apresentar produções nada convencionais, seja no carnaval ou em alguma festa de famosos, desta vez chamou atenção com seu look todo feito em látex para um evento de uma famosa marca do segmento de beleza.

Sabrina Sato chega ao evento da Sephora com look todo em látex (Foto Snake Press)

Sabrina se vestiu com este look para a festa de Halloween da marca Sephora. Ao chegar no evento causou uma comoção entre os presentes. As referências para esta produção do look da apresentadora vão do artista Jeff Koons (famoso por suas esculturas em toy art) e também em Leigh Bowery (morto em 1994 e uma referência na linha club kids). A mistura entre a Toy Art e a cultura dos clubes noturnos, resultou em uma produção absurda e impossível passar despercebida.

No evento, Sabrina se mostrou super acessível, tirou fotos com fãs e outros famosos e rendeu uma seleção ótima de imagens de moda para os fotógrafos especializados.

Sabrina Sato se inspirou no Clube Kids e na toy art (Foto: Site F5)

O look da apresentadora foi todo confeccionado em látex, com body rosa com seios infláveis, arranjo de cabeça gigante e nos pés saltos de 22cm de altura. O styling ficou por conta de Pedro Sales e a make por Krisna.

Mais uma vez Sato quebrou a internet!