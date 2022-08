Sabor do sucesso: Alexandre Matos, Alfredo Soares, Fernando Baldino e outros grandes nomes do segmento gastronômico, se reúnem para evento exclusivo no Rio de Janeiro

Os empresários e palestrantes tem presença confirmada na segunda edição do Jotajá Summit 2022, maior evento para donos de restaurante e delivery, que acontece no próximo dia 23

O isolamento social acabou, mas o hábito de pedir comida e desfrutar do prato escolhido no conforto do lar, provavelmente vai permanecer. Justamente por isso, os restaurantes não podem mais ignorar a importância de um delivery de qualidade e que garanta boas avaliações e fidelidade do cliente.

Pensando nisso, a Jotajá Pedidos realizará a 2 edição do maior evento para donos de restaurante e delivery no próximo dia 23 de agosto na cidade do Rio de Janeiro. O evento conta com palestras com os melhores do mercado no segmento para compartilhar dicas imperdíveis que vão revolucionar os negócios.

Maior evento de delivery realiza segunda edição no Rio de Janeiro

Entre os convidados da programação está Alexandre Matos, CEO-fundador do Fast-food Milionário, mentor e consultor com mais de mil alunos em menos de dois anos. O especialista em operações de cozinhas com dez anos de Mc Donalds no currículo, ajuda donos de hamburguerias a dobrar o faturamento e tornar o delivery um sucesso em tempo de entrega.

Alfredo Soares, autor dos best-sellers Bora Vender e Bora Varejo, é nome confirmado no evento

A história de Alexandre Matos, por si só, já é uma inspiração para os empreendedores. Foi em meio a pandemia e com uma carreira sólida e bem sucedida, que Alexandre resolveu pedir demissão e começar seu próprio negócio. Em pouquíssimo tempo, mas não pouco trabalho, o retorno veio. “Eu ia em uma hamburgueria e às vezes ficava mais de uma hora pra receber meu pedido. Aí eu ia olhar o operacional do lugar e via várias coisas erradas que estavam prejudicando aquele negócio. Então eu sabia que eu tinha o conhecimento necessário para ajudar aquelas pessoas. Então fui lá e pedi demissão na cara e coragem”, contextualiza.

Camila Guerra, CEO-fundadora do American Burger, primeira hamburgueria brasileira exclusivamente delivery, confirma presença no Jotajá Summit

Além de Alexandre, também estarão no evento nomes muito importantes como: Camila Guerra, CEO da American Burger Delivery, primeira hamburgueria brasileira exclusivamente delivery; Fernando Baldino, especialista em Delivery de alimentação na Famiglia Baldino e fundador da Jornada do Delivery; Roberta Abud, advogada e empreendedora; fundadora da Escola Doces Negócios em 2017 – a primeira escola de empreendedorismo para Confeiteiros; Rafinha Soares, fundador do maior Podcast de delivery do Youtube “Falando de Delivery”; especialista com mais de dez anos em vendas e marketing; Diogo Gomes & Kelly fundadores do bar “ArtChopp”, o bar premiado o melhor do Rio; Ygor Lima, fundador do curso Vivendo de Hamburgueria, o primeiro curso para donos de hamburgueria do Rio de Janeiro; Marcelo Marani, fundador do portal Donos de Restaurantes; especialista em vendas de alta performance; empresário e idealizador de seis empresas em três segmentos diferentes; Alfredo Soares, co-fundador da G4 Educação; Sócio da VTEX e presidente institucional da Loja Integrada (O maior e-commerce do Brasil), palestrante e autor dos best-sellers BORA VENDER e BORA VAREJO, entre outros.

Se você se interessou e quer saber mais informações, basta clicar no link https://www.sympla.com.br/evento/jotaja-summit-2022-a-2-edicao-do-maior-evento-para-donos-de-restaurantes-e-delivery/1531314