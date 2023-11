Sabor & Arte leva você para o Copacabana Palace na cobertura exclusiva do Latin America’s 50 Best Restaurants 2023

Sinta o glamour da premiação em primeira mão com a transmissão ao vivo do evento no Rio de Janeiro

O renomado canal Sabor & Arte está prestes a fazer história ao trazer, pela primeira vez ao Brasil, a prestigiada premiação Latin America’s 50 Best Restaurants. O evento, que ocorrerá no luxuoso Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, em 28 de novembro, promete uma noite de glamour, emoção e, é claro, os sabores mais extraordinários da culinária latino-americana.

A jornada rumo a esse grande momento já começou para os espectadores do canal. Na próxima terça-feira (21/11), o Sabor & Arte apresentará um aquecimento especial, o “Latin America’s 50 Best Restaurants – Preview”, às 21h30. Nesse programa exclusivo, os assinantes terão a chance de conhecer a história do evento, suas evoluções ao longo dos anos e as expectativas para a premiação deste ano.

Josimar Melo, renomado crítico de gastronomia e curador do canal, estará à frente do programa, acompanhado das talentosas apresentadoras Larissa Januário e Cecília Padilha, além de Rosa Moraes, diretora do júri brasileiro da premiação 50 Best.

A Casa do Porco, estrela do cenário gastronômico brasileiro, destaca-se como o restaurante nacional mais bem colocado na lista de 2022, ocupando a 4ª posição. Outros estabelecimentos brasileiros como Evvai, Lasai, Maní, Metzi, D.O.M., Charco, Nelita e Manu também conquistaram posições de destaque.

A transmissão ao vivo do Latin America’s 50 Best Restaurants está marcada para 28 de novembro, às 20h, com tradução simultânea e os comentários perspicazes de Josimar Melo diretamente do Copacabana Palace. E para não perder nenhum detalhe, em 2 de dezembro, às 21h, o canal apresentará um compacto com os momentos mais marcantes do evento, incluindo o tapete vermelho, entrevistas e a festa pós-premiação, no programa “Latin America’s 50 Best Restaurants – Review”. Josimar Melo, Larissa Januário e Cecília Padilha serão os guias nessa jornada gastronômica única, compartilhando insights e revelando os bastidores de um dos eventos mais esperados do ano.

O Sabor & Arte, sob a liderança de Josimar Melo, continua a redefinir os padrões da cobertura gastronômica, proporcionando aos espectadores uma experiência única e saborosa. A transmissão do Latin America’s 50 Best Restaurants é mais uma prova do compromisso do canal em levar o melhor da cultura culinária para o público brasileiro. Acompanhe, saboreie e celebre conosco essa emocionante jornada gastronômica!