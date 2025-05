Sabor & Arte apresenta cerimônia do Guia Michelin 2025 e especial com bastidores

A cidade de São Paulo será o cenário da aguardada cerimônia de apresentação do Guia Michelin Rio de Janeiro & São Paulo 2025, e o Sabor & Arte fará uma cobertura especial. Nesta segunda-feira (12/5), às 22h, o canal exibirá na íntegra o evento que irá anunciar os novos restaurantes estrelados pelo mais renomado guia gastronômico do mundo.

A cerimônia, que acontecerá no hotel Rosewood São Paulo, reunirá chefs premiados, críticos e grandes nomes do setor gastronômico brasileiro. Estarão em destaque não só as cobiçadas Estrelas Michelin, mas também os reconhecimentos da Estrela Verde — que valoriza o compromisso com a sustentabilidade — e do Bib Gourmand, voltado para restaurantes com excelente relação custo-benefício.

Para completar a programação, o canal exibirá no dia 16 de maio, às 23h, um especial inédito sobre os bastidores do evento. Com apresentação de Josimar Melo, um dos críticos mais respeitados do país e apresentador do Sabor & Arte, o programa trará entrevistas exclusivas com chefs ganhadores, momentos marcantes da cerimônia e uma análise da nova seleção de restaurantes estrelados.

Guia Michelin Rio de Janeiro & São Paulo 2025

Segunda-feira (12/5), às 22h00

Especial Guia Michelin 2025 com Josimar Melo

Sexta-feira (16/5), às, 23h

Sabor & Arte, um canal de gastronomia!

O universo da gastronomia em um só canal: eventos, cultura, lifestyle, documentário, jornalismo e, claro, receitas. Assista ao Sabor & Arte nas operadoras Claro (561), SKY (495), Vivo (617), Oi (153) e na plataforma de streaming Newco Play. No Samsung TV Plus tem uma versão especial do canal: o Sabor & Arte 2 (2169).