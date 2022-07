Sabe qual é o melhor “buteco” do Brasil?

Maior concurso de “butecos” do país elege os melhores estabelecimentos em 21 localidades

O concurso Comida di Buteco, o mais famoso concurso da categoria no Brasil, com 22 anos de tradição, elegeu em 2022 o Bar do Braz, em Campinas, como o melhor do país. O petisco de Calabresa Atrevida, bolinho de calabresa com ricota e queijo prato com acompanhamento de geleia de pimenta do estabelecimento fez sucesso entre os avaliadores.

Maior concurso de “butecos” teve a missão de auxiliar na retomada do setor.

O ganhador foi anunciado na noite de quarta-feira, 6 de julho, em um evento no Museu da Casa Brasileira, em São Paulo. 700 estabelecimentos de norte a sul do país participaram do evento este ano. Juntos venderam mais de 560 mil petiscos e movimentaram uma cadeia de valor de mais de R$300 milhões.

Calabresa Atrevida, petisco vencedor do Bar do Braz, em Campinas-SP



Em seus 22 anos, o concurso Comida di Buteco, tem como proposta mostrar a comida boa que os “butecos”, os ambientes mais democráticos, que o brasileiro ama frequentar. Estima-se que cerca de 46 milhões de pessoas circularam pelos butecos participantes ao longo de 22 anos da edição do concurso.

Primeira edição realizada desde que iniciou a pandemia, o concurso deste ano teve a missão ainda de auxiliar na retomada do setor. “Entendemos a importância de potencializar bares familiares, principalmente após a pandemia, quando 33% dos “butecos” registrados na nossa base foram fechados”, explica Flávia Rocha, sócia e organizadora do evento. Para ela isso mostra que o Comida di Buteco é muito mais do que um concurso, “ele alavanca de forma poderosa toda a cadeia na qual o buteco está inserido”, finaliza.