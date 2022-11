S. J. da Boa Vista, S. Sebastião da Grama e  Pindamonhangaba recebem prêmio Band Cidades Excelentes pela Infraestrutura e Mobilidade Urbana

Evento promovido pelo grupo Bandeirantes e Instituto Aquila reuniu nomes ilustres em SP para parabenizar e incentivar boas práticas

Na última quinta-feira (10) foram anunciados os 21 vencedores do estado de São Paulo que concorreram ao Prêmio Band Cidades Excelentes. O evento aconteceu no principal estúdio da sede do Grupo Bandeirantes de Comunicação e contou com presenças ilustres.

A iniciativa, uma parceria do Grupo Band e Instituto Aquila, é uma forma de agradecimento e incentivo pela boa gestão e projetos que visem a qualidade de vida das pessoas. Pensando nisso, o prêmio se divide em algumas categorias, dentre elas “Infraestrutura e Mobilidade Urbana”, da qual saíram vencedoras as cidades São Sebastião da Grama (Menor que 30 mil habitantes); São João da Boa Vista (Entre 30 e 100 mil habitantes), e Pindamonhangaba (Acima de 100 mil habitantes).

O prêmio de São Sebastião da Grama foi entregue pelas mãos de Tiago Lima, Procurador-Geral do Ministério Público de Contas de São Paulo, ao prefeito José Francisco Martha. Já o prêmio de São João da Boa Vista foi entregue pelas mãos de Érico Barros, sócio consultor do Instituto Aquila, ao vice-prefeito Roberto Campos, em nome da prefeita Maria Teresinha de Jesus Pedroza, que não pôde estar presente. Por fim, o prêmio de Pindamonhangaba foi dado pelas mãos de Leonardo M., sócio consultor do Instituto Aquila, ao prefeito Isael Domingues.

São João da Boa Vista foi a cidade vencedora do Prêmio na categoria “Infraestrutura e Mobilidade Urbana” (Entre 30 e 100 mil habitantes). Vice-prefeito Roberto Campos recebeu a premiação.

No dia 30 deste mês acontece a etapa nacional, que vai eleger as três melhores cidades do Brasil, considerando as cinco categorias populacionais. O evento será no Centro Cultural do Banco do Brasil (DF).