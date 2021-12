Rute Rocha, dona da Mais Bella Bunda do Brasil, está de volta ao Bella da Semana no Especial 2021

Nascida em Manaus, Rute mora em Florianópolis e conta que está bastante animada para a virada do ano

Dona da “Mais Bella Bunda do Brasil” e protagonista de um dos ensaios mais vistos do ano, a musa Rute Rocha está de volta ao Bella da Semana para um ensaio inédito no Especial 2021.

Após um enorme sucesso em seu ensaio neste ano, a modelo foi convidado pelo empresário Alexandre Peccin, CEO do Bella da Semana, para protagonizar o ensaio especial de fim de ano da maior revista masculina do Brasil.

Nascida em Manaus, Rute mora em Florianópolis e conta que está bastante animada para a virada do ano. Para ela, o clima perfeito seria ao lado das amigas curtindo alguma festa. Rute conta que para 2022 espera um ano com o fim da pandemia, paz, liberdade, sucesso e saúde para fazer tudo que ama.

A modelo ainda contou sobre a experiência de posar ao lado da Modelo Marina Brum. “Foi maravilhoso. Eu e a Marina nos demos bem e nossa vibe combinou muito. Hoje temos uma amizade linda”. A modelo conta que até rolou um beijinho entre elas. “Tudu fluiu de forma fácil e leve”.

Esse foi o primeiro ensaio duplo de Rute Rocha, que aproveitou para deixar um recado para os fãs do Bella da Semana. “É meu primeiro ensaio duplo e muitos fãs já me pediam há bastante tempo. Eu fiz com muito carinho pensando em todos vocês”.