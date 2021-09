Modelo Rute Rocha retorna ao Bella da Semana

A modelo divide seu tempo com atuação na área de saúde, mas afirma que está em fase de transição para empreender

Após inúmeros pedidos dos assinantes, a modelo Rute Rocha fez seu retorno triunfal ao Bella da Semana em 2021. Dona de um corpo espetacular e muita simpatia, a eterna Musa de Florianópolis ousou em seu retorno ao site comandado pelo empresário Alexandre Peccin. Além disso, em concurso realizado pelo Bella da Semana, a modelo foi eleita como a “Mais Bella Bunda do Brasil”, em disputa que contou com mais de meio milhão de votos. Nesta semana, Rute Rocha volta a ser protagonista na maior revista masculina do país, com a segunda parte do ensaio para lá de especial.



Nascida em Manaus, Rute Rocha é manezinha de coração. A linda modelo, que já havia feito muito sucesso em sua primeira passagem pelo Bella da Semana, comentou sobre o que os assinantes encontrarão no novo ensaio. “Com certeza uma Rute mais ousada e entregue. Nesse meio tempo aconteceram muitas coisas na minha vida que me tornaram mais experiente e madura, acho que isso vai refletir muito no resultado desse novo ensaio”.

A modelo divide seu tempo com atuação na área de saúde, mas afirma que está em fase de transição para empreender. Sobre seu ensaio ao vivo, que atraiu milhares de fãs, Rute conta que foi uma experiência sensacional. “Foi única e incrível. Adoro gravar e adoro a equipe do Bella da Semana, então me senti em casa e muito à vontade durante o ensaio”.

A Musa de Florianópolis conta que a parte preferida de seu corpo continua sendo o bumbum e que na hora do sexo não pode faltar rap e funk na playlist. “Eu adoro”. Sem fazer mistério, Rute revela o que a deixa muito excitada. “Tapão na raba sem eu esperar, puxão no cabelo. Passar a mão por baixo da roupa e tudo que seja dentro do carro me excita muito”.



Ela ainda confessa que o lugar mais exótico que já transou foi na rua e que já ficou com famoso, mas prefere manter o segredo. Rute afirma que entre quatro paredes vale tudo e também revelou sua posição favorita. “Adoro sentar por cima de quatro”.