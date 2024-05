Rua Augusto Stellfeld em Curitiba terá festa ao ar livre neste sábado, dia 25

Neste sábado (25), o Lemí, bar inspirado em restaurantes de tapas espanhóis e izakayas japoneses, uma das sensações da gastronomia curitibana, promove uma festa de rua com discotecagem na calçada, serviço de bar take away e horário diferenciado, das 15h às 22h. O bar funciona na Rua Augusto Stellfeld, nº 811, uma das principais e mais tradicionais vias de acesso da capital paranaense.

Restaurante Lemí

A música será comandada pelos DJs da HMTW, Audio_CL, Cmba e JP Florence, em uma pré-festa de cinco anos do projeto Hometown Djs. Entre os destaques do menu, estão alguns dos drinks mais pedidos da casa:

“Fitzgerald” – com gin, limão siciliano, xarope de açúcar e angostura, um mix perfeito entre acidez, doçura e amargor

“Perhapiness” – com amoras maceradas, rum, xarope de açúcar, limão siciliano, albumina e carvão ativado

“Clover Clubr” – com gin S.A.L, xarope de framboesa, limão siciliano, albumina, vermouth seco.

Além dos drinks, o gastrobar tem uma incrível carta de petiscos, como a croqueta de milho com gorgonzola, que tem como base um creme de milho aromatizado com ervas e é recheada com queijo gorgonzola, que derrete na boca ao morder. Para finalizar e dar um toque especial de crocância, ela é empanada no corn flakes ao invés de ser na farinha panko comumente utilizada.

Serviço:

O Lemí Bar fica na Al. Augusto Stelfeld (nº 811), no Centro de Curitiba.

A casa funciona de terça a quinta, das 18h30 às 23h30, e nas sextas e sábados, das 18h30 às 00h.

Reservas e informações no perfil oficial da casa no Instagram: @lemi.cwb