Rafael Machado compara ‘Round 6’ com casa mais assustadora do mundo

Em apenas duas semanas após o lançamento, a série ‘Squid Game’, que ganhou o nome de ‘Round 6’ no Brasil, se tornou o seriado da Netflix mais assistido do mundo. Um vídeo do ex-repórter do Programa do Gugu, Rafael Machado, chamou atenção do público ao comparar a série coreana com a tão temida Mansão Mckamey, conhecida como ‘Desolation’, ou ‘Desolação’ em português.

Em ‘Round 6’, pessoas com dificuldades financeiras aceitam participar de um jogo sombrio valendo um grande prêmio em dinheiro. Na vida real, Rafael afirma que o enredo se parece muito com o funcionamento da Mansão Mckamey, localizada no Tennessee, nos Estados Unidos, e considerada a casa mais assustadora do mundo.

“Você sabe que a série ‘Round 6’ foi baseada em jogos reais que acontecem até hoje?”, questiona Rafael no início do vídeo publicado nas redes sociais. No decorrer das imagens, ele explica como funciona a mansão em questão.



O youtuber afirma que para entrar na mansão, a pessoa precisa doar 5 sacos de ração para cachorro, passar por teste de avaliação física e assinar um termo de compromisso de 40 páginas dando o poder para quem estiver dentro da casa fazer o que quiser com quem entrar. “Lá dentro acontece vários jogos bizarros com tortura psicológica, tortura física e jogos que ultrapassam a linha do doentio” explica.

Quem consegue passar por tudo isso leva para casa $77 mil dólares, mas Rafael afirma que ninguém nunca conseguiu levar o prêmio para casa, pois as pessoas acabam desistindo enquanto estão lá dentro. A semelhança entre os jogos bizarros e a grande quantia em dinheiro para quem conseguir passar por todos eles chamou atenção de Rafael e do público.