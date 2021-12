“Roubaram todas as minhas malas de mudança”, conta Márcia Dantas, apresentadora do SBT Brasil

Em entrevista ao Podcast Versão Digital, a jornalista conta detalhes sobre o ocorrido quando se mudou para São Paulo.

Márcia Dantas, 34 anos, atualmente apresentadora do SBT Brasil, um dos maiores telejornais do país, contou recentemente que nem sempre tudo foi fácil.

No episódio 27, do podcast Versão Digital, disponível no YouTube, Márcia Dantas deu mais detalhes sobre o início da sua carreira. Segundo relata, já são 13 anos na TV. Começou aos 19 em um estágio na Record do Pará e conquistou seu espaço no meio jornalístico, na cidade de Belém. Ainda na capital paraense foi apresentadora na Band e voltou por mais 5 anos para a Record.

Foto: Reprodução

Decida a seguir com sua carreira e seus sonhos, resolveu largar tudo e começar do zero em São Paulo. O começo foi bastante turbulento segundo Márcia. Mesmo com os networks que já possuía, as portas se fecharam.

Além disso outros fatos deixaram essa vinda para São Paulo ainda mais desafiadora: “Roubaram todas as minas malas de mudança, fiquei com uma mala só”, relata. O carro dela, que veio na transportadora, teve todos os pertences do interior roubados.

Um mês depois, a jornalista se envolveu em um grave acidente e o mesmo carro teve perda total.

Foto: Reprodução

Passados mais dois meses, Márcia Dantas fica grávida. “Mas isso foi uma coisa boa”, ressalta. ” Deus me tirou tudo de material primeiro para me dar o essencial, que foi meu filho, para eu reaprender a viver”.

Foto: Reprodução

A jornalista que confessou também que pensou em desistir, hoje além de ser âncora do SBT Brasil em horário nobre, é pioneira em utilizar o meio digital para ensinar telejornalismo.