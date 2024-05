RotoArte: Empresa inova transformando resíduos plásticos em vasos de alta qualidade em Minas Gerais

A empresa RotoArte Vasos Decorativos, fundada por Luiz Antônio Silva, tem redefinido o conceito de decoração com seus vasos de alta qualidade e durabilidade. Desde sua criação em 2018, ela se destacou no mercado unindo a beleza e inovação de seus produtos e o compromisso com a sustentabilidade. Utilizando matéria-prima 100% reciclável, a entidade chegou a transformar cerca de 50 toneladas de plástico, que iriam poluir o meio ambiente, em polietileno para a produção de produtos decorativos.

A história da RotoArte é profundamente ligada à trajetória da Arte de Minas, empresa criada em 1997 especializada em produtos de decoração em palha de milho e fibra sintética. Luiz Antônio Silva, inicialmente um radialista e locutor de rádio desde 1989, decidiu explorar o potencial empreendedor de sua esposa Rosangela Aparecida da Silva, uma tecedeira de palha de milho por tradição familiar.

“Eu vi que havia um grande potencial nela. Então, decidimos criar uma empresa voltada para a palha de milho, pois ela já trabalhava terceirizando esse serviço para outras empresas. Com o tempo, modernizamos e diversificamos nossa produção, integrando a fibra sintética devido à escassez da palha de milho no mercado,” conta Luiz Antônio.

Em 2018, a RotoArte surgiu como uma resposta às mudanças no mercado e à necessidade de inovação. A técnica de rotomoldagem, que transforma plásticos recicláveis em produtos duráveis, foi adotada pela empresa, permitindo a criação de vasos decorativos únicos e sustentáveis, “Investimos em maquinário que nos permite reaproveitar todo o resíduo plástico. Nada é descartado. Os defeitos são micronizados e voltam ao processo de produção, garantindo um ciclo de produção sustentável,” explica Luiz.

A RotoArte destaca-se pelo compromisso com o meio ambiente. A abordagem sustentável alinha-se à missão da empresa de criar produtos de alta qualidade sem comprometer o futuro do planeta.

“Nossa produção é focada em qualidade e sustentabilidade. Acreditamos que é possível criar produtos bonitos e duráveis, utilizando matérias-primas recicláveis e técnicas que minimizem o impacto ambiental,” ressalta Luiz Antônio.

Atualmente, a RotoArte opera com três máquinas de rotomoldagem e cerca de 250 moldes diferentes, produzindo uma média de 150 vasos por hora quando as três máquinas estão em plena operação. Segundo o empreendedor, a empresa continua a investir em novos modelos e tecnologias, mantendo-se na vanguarda do mercado de decoração.