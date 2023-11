Rosy Fharia é destaque no empreendedorismo feminino por meio dos alongamentos capilares

A empresária é pioneira no uso de seu método próprio de trabalho e aposta na empatia com seus clientes em mais de 30 anos de profissão

Rosy Fharia foi destaque no empreendedorismo feminino por meio dos alongamentos capilares e é uma empresária pioneira no uso de seu método próprio de trabalho. Com mais de 30 anos de profissão, ela aposta na empatia com seus clientes para ter sucesso.

Rosy gera por meio de fios de cabelo desde a recuperação da autoestima a independência e autonomia financeira para milhares de mulheres. De acordo com a empresária, “Não se trata de vender cabelos, mas acolher pessoas”, diz. No mundo do empreendedorismo, onde cada história de sucesso é um fio de inspiração, ela se destaca como um ícone de autonomia e inovação feminina. “Empreender é mais do que iniciar um negócio; é começar uma revolução pessoal”, acrescenta.

Para ser líder no mercado, Rosy aprendeu a transformar o alongamento capilar em uma arte. “Minha grande paixão é poder contribuir no resgate da identidade e autoestima de pessoas, a extensão capilar não é moda e não segue tendências, é uma necessidade”, afirma a empresária. Ela destaca ainda que para crescer neste campo precisou entender, pesquisar e criar metodologias de trabalho, ajudando a escrever a história deste segmento. Além de ser querida por suas clientes, ela também é referência para os mais renomados médicos tricologistas do Brasil, tendo introduzido práticas inovadoras e sustentáveis.

Segundo Rosy, o verdadeiro valor de seu trabalho está em gerar algo a mais para suas clientes e ainda para capacitar outras mulheres que podem também tecer suas próprias histórias de sucesso. Por meio de seus cursos, ela compartilha técnicas de alongamento capilar e também ensina sobre a força do empreendedorismo feminino e a importância da autonomia financeira. Ela afirma que o segredo é a “paixão, pela qual é possível criar um negócio próspero e, ao mesmo tempo, inspirar e equipar outras mulheres para que se tornem também mestras de seus destinos financeiros”.

