Roque Sérgio, o brasileiro que te leva a conhecer o Panamá

Jornalista se mudou do Brasil em 2010 e hoje tem um guia sobre o país da América Central

Já pensou em conhecer o Panamá? Se sim, o brasileiro Roque Sérgio pode dar dicas do que fazer e o que conhecer nesse país. O jornalista se mudou do Brasil em 2010 e hoje tem um guia sobre o país da América Central.

Aos 55 anos, o paulistano Roque Sérgio foi viver no Panamá após a esposa ser convida a trabalhar neste país. Desde então, ele coloca sua experiência como jornalista nas rádios Dourado e Bandeirantes e nas TVs Record Cultura para atender brasileiros turistas no país com informações de qualidade.

“Eu vou conhecendo o país e vou atendendo brasileiros aqui interessados no Panamá, em turismo, em todas as modalidades de turismo, em todas as possibilidades de serviço de turismo aqui no Panamá”, diz Roque.

Como parte desse apoio aos turistas brasileiros, Roque tem em suas redes socais uma série de conteúdos sobre o país em uma página chamada “Guia Panamá”. “Meu objetivo com a rede social é exatamente projetar para os brasileiros aí quais são as paisagens, as fotografias ou os filmes que eles podem ver e fazer os próprios aqui no Panamá”, explica.

Especialistas nos atrativos oferecidos pelo Panamá, Roque Sérgio dá algumas dicas de locais a serem visitados:

– Canal do Panamá: Uma das coisas que não dá para deixar de lado é o Canal do Panamá, na verdade, as eclusas do canal do Panamá. É muito interessante. O canal do Panamá permite que os barcos saiam de oceano e cheguem a outro, então esse lugar é bastante interessante, não só pela história, a necessidade, mas também pelo que é, como eles resolveram esse problema de fazer com que barcos passassem de um oceano ao outro no continente americano.

– O Casco Antigo: é o centro antigo, um lugar muito interessante na cidade do Panamá. É um lugar histórico, patrimônio da humanidade tombado pela Unesco, e é muito agradável;

– Praias: O Panamá tem praias nos dois oceanos, tem praias lindíssimas e ilhas, enfim, arquipélagos nos dois oceanos. Uma que chama muito a atenção de brasileiro é o arquipélago de Kuna Yala, um lugar paradisíaco, de difícil acesso, mas que é realmente um lugar muito bonito;

– Costa Pacífica: Existe também a Costa Pacífica Panamá. Com uma série de praias e de ilhas que também acabam surpreendendo a maior parte das pessoas que vêm pra cá;

– Cidade do Panamá: A cidade do Panamá é a cidade mais antiga do continente americano na costa do Pacífico, que foi fundada em 1519. E por que que eu recomendo? Em primeiro lugar, para ver o que são as ruínas dessa cidade histórica, que foi invadida por um pirata, Henry Morgan. Nessa visitação há ruínas principalmente do que eram as igrejas estabelecidas pela colonização espanhola e também um museu contando não só a história depois da chegada de Cristóvão Colombo, mas também da história pré-colombiana.