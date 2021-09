Cantor Ronnie Von revela paixão por vinhos e prepara curso para os fãs

Além de cantar e atuar, Ronnie também é formado em enologia e tem uma adega com mais de 2500 rótulos

Já imaginou aprender tudo sobre vinho com um especialista no assunto que também é um cantor brasileiro de alto nível? Você pode conseguir. Em parceria com a emotion tech Polen, Ronnie Von vai fazer uma masterclass acessível na próxima quinta-feira (16) para ensinar o “Beabá do Vinho” aos fãs e amantes da enologia.



Poucas pessoas conhecem essa paixão de Ronnie, mas ele mantém uma adega em casa com mais de 2500 rótulos e fez um curso de enologia para obter mais conhecimento sobre essa bebida derivada da uva. Com a intenção de compartilhar esse amor pelos vinhos com as pessoas, o cantor será a estrela de estreia de uma série de masterclasses com artistas a serem realizadas pela Polen, emotion tech desenvolvedora de ferramentas digitais para emocionar pessoas, que pretende tornar o conhecimento acessível e emocionante a qualquer pessoa interessada nos temas.

Aos 77 anos, o cantor foca nas coisas que ama, como é o caso dos vinhos



“Me apaixonei pelo mundo dos vinhos há mais de 20 anos e, no início, fiz inúmeros cursos e quebrei bastante a cabeça até aprender. Aprendi também que o vinho não precisa ser caro para ser bom. Por isso, quero compartilhar esse conhecimento com mais pessoas, para que elas também possam compreender e amar os vinhos verdadeiramente, assim como eu”, conta Ronnie Von.



A masterclass de Ronnie acontecerá no dia 16 de setembro. Ele irá explicar conceitos gerais da história do vinho, como escolher a bebida, como fazer a análise sensorial, harmonização, entre outras dicas e curiosidades. Tudo isso será feito em uma transmissão ao vivo diretamente da própria adega do apresentador em São Paulo.

Em conjunto a emotion Tech Polen, o artista realizará uma masterclass acessível a qualquer pessoa que queira conhecer “Beabá do Vinho”



Os interessados em participar da masterclass devem acessar o link https://polen.me/masterclass/ronnie-von/beaba-do-vinho/inscricoes/ e se inscrever.