Ronaldo Ésper revela que críticas à Galisteu eram a pedidos de Luciana Gimenez

O apresentador e estilista usou o canal no Youtube para revelar sobre os bastidores do “SuperPop” e se redimir com Adriane Galisteu.

O estilista e apresentador Ronaldo Ésper, voltou a dar o que falar nesta quarta-feira, 9. Desta vez, ao mencionar Adriane Galisteu, no ar como apresentadora do Power Couple Brasil, na Record Tv, Ésper contou que tecia críticas à loira à pedido de Luciana Gimenez. No vídeo, ele conta: “Ela [Gimenez] colocava sua foto e pedia para eu criticar suas roupas”, disse.

Na época em que comandava o quadro ‘Agulhadas’, no “Superpop”, de Luciana Gimenez, na RedeTV!, Ronaldo Ésper não poupava palavras à Adriane e os looks considerados ‘exagerados’. No vídeo, ele aproveitou a retomada dos conteúdos para a plataforma e comentou.

“Sempre soube da capacidade dela, e sempre que falei de você Adriane, nunca falei de você, mas da sua roupa e nunca cheguei a ofensas à sua pessoa, pelo contrário. Você andou fazendo um programa por aí que comentei: ‘Essa menina é realmente bárbara ‘. (…) Quando começou o ‘Super Pop’, da Luciana Gimenez, e sempre achei você, atuando em frente às câmeras, uma grande apresentadora”, comentou.

Ele ainda soltou: “E vou te contar um segredo, grande parte das críticas que sempre falava de você à pedido da Luciana Gimenez. Você pode pensar, ‘mas pô, vai na onda da outra? Ela era minha patroa. Eu chegava lá [Rede Tv] e ela pedia para colocar uma fotografia para eu meter a bronca”.

Também na Record Tv, Ronaldo aproveitou para tecer mais elogios a Galisteu. “Você está maravilhosa no Power Couple. E diria até uma coisa machista, você está um homem, pois para apresentar aquilo lá, não é para qualquer um não”, comentou.

Adriane Galisteu tem ganhado elogios no comando do reality Power Couple Brasil, na Record Tv,

O estilista ainda soltou: “Um passarinho me contou que você vai ter um programa só seu lá [Record Tv]. Você é muito legal em entrevista e sem querer fazer nenhuma comparação [com Gimenez] , você é uma mulher bonita, estilosa e vai dar um boom na televisão (…) A Record que te segure com unhas e dentes, você está muito bem”, comentou.

