Romance Noir: Preto Suave revela face oculta de São Paulo

São Paulo se transforma em palco de uma trama noir com o lançamento literário ‘Preto Suave’ de Ricardo Mello, onde o autor, com sua bagagem jurídica, tece uma história de assassinato e corrupção nos dias atuais

Na selva de concreto e arranha-céus da capital paulista, surge uma trama envolvente que remete aos clássicos filmes noir dos anos 40. O autor e ex-procurador federal, Ricardo Mello, transporta os leitores para um cenário preto e branco, mas com nuances contemporâneas, em sua obra mais recente, “Preto Suave”.

A narrativa, permeada por uma linguagem fluida e agradável, desvela os mistérios que envolvem a busca pelo assassino de um policial, enquanto mergulha nas intricadas conexões entre o submundo do crime e a corrupção nos contratos de coleta de lixo urbano. O protagonista, Silas Steffano, investigador particular de processos civis, se vê imerso em uma trama criminal ao ajudar Malu a desvendar a morte de seu marido, desencadeando uma série de eventos que revelam uma verdade além das manchetes cotidianas.

Ricardo Mello, com sua experiência jurídica, tece uma trama que vai além da ficção, aproximando-se perigosamente da realidade. Os leitores são guiados pelas movimentadas ruas da Consolação até o histórico bairro da Sé, enquanto Silas Steffano desvenda um esquema de corrupção que abala as estruturas políticas da cidade.

“Preto Suave” não é apenas um convite ao lazer na leitura de ficção, mas uma imersão no universo noir, onde o romance se entrelaça com os mistérios criminais, desafiando os leitores a captarem as pistas antes que o culpado seja revelado. Com uma estética superior, descrita poeticamente nas páginas 6 e 7, a obra promete transportar os leitores para uma São Paulo onde as sombras revelam segredos ocultos e as páginas guardam enigmas a serem decifrados.

SERVIÇO

Título: Preto Suave

Autor: Ricardo Mello

Editora: Lura Editorial

ISBN: 978-85-86261-98-5

Páginas: 88

Preço: R$ 9,90 (e-book)

Onde encontrar: https://amzn.to/3RaJHkT