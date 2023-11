Rogério Magalhães, mentor em gestão, promove discussões essenciais e estratégias inovadoras na área da Saúde

Magalhães compartilha insights valiosos, destacando a importância do uso de CRM para reativar pacientes existentes

No agitado cenário da saúde, onde a demanda por atendimentos médicos é crescente, profissionais da área enfrentam o desafio de conciliar a prática clínica com a gestão eficiente de seus consultórios. Em meio a esse dilema, o mentor em gestão Rogério Magalhães emerge como figura central, promovendo discussões essenciais e estratégias inovadoras.

O palco para essa troca de conhecimento é o “MEDGEST 5.0”, o maior evento de gestão médica que acontecerá em dezembro, no Hotel Blue Tree, em Alphaville, São Paulo. Magalhães enfatiza a relevância do encontro, destacando sua importância para quebrar tabus e apresentar estratégias capazes de impulsionar a carreira médica.

Um dos temas cruciais abordados pelo mentor é a busca por aumentar o volume de consultas sem comprometer a ética ou a qualidade dos atendimentos. Para isso, ele propõe a implementação de um “funil de vendas” na prática médica, visando a captação de novos pacientes de maneira ética e eficaz.

No MEDGEST 5.0, Magalhães compartilha insights valiosos, destacando a importância do uso de CRM para reativar pacientes existentes, a realização de campanhas internas com pacientes ativos, e a criação de campanhas de tráfego pago nas redes sociais para atrair novos pacientes.

Além disso, o mentor sugere parcerias estratégicas com outros profissionais da saúde, visando a troca de indicações e benefícios mútuos. Com o foco em estratégias éticas e inovadoras, o evento promete fornecer ferramentas práticas para médicos enfrentarem os desafios da gestão, garantindo um aumento no volume de consultas sem perder a qualidade no atendimento.