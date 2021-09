Rogerinho lança single “Mete a louca” e clipe tem cenas picantes

Após entrar no Top 200 com “Recaída Sem Compromisso”, artista anuncia o novo trabalho

Ele não para! Depois de emplacar a canção “Recaídas sem compromisso” no TOP 200 do Spotify e conquistar destaque nacional com o hit “Só Você”, o cantor e compositor, Rogerinho, lança seu single “Mete a louca”, nessa sexta-feira (3), em todas as plataformas.

A canção, que faz parte do novo projeto de cinco músicas, com lançamentos previstos entre os meses de setembro a novembro, é de composição de Vinicius Amaral e traz o swing da Bregadeira e conta, também, com uma coreografia que tem tudo para bombar no Tik Tok.

“Estou muito ansioso por esse lançamento. Estou apostando bastante nessa música, ela me trouxe uma conectividade muito boa. Sem falar no clipe, que ficou massa demais. Tem um pouco de sensualidade, com cenas dançantes que me fizeram até deixar a timidez de lado para contracenar com a querida modelo Madu Amaro” conclui o cantor. Ficou curioso para assistir ao vídeo clipe?