Rogerinho realiza sonho de infância e grava clipe com Sorriso Maroto

Com música no Top 50 do Spotify, Rogerinho promete surpreender o público com mais um lançamento

É hit atrás de hit! Há um mês Rogerinho lançou “Mete a Louca”, que está no TOP 50 do Spotify e já viralizada nas redes sociais. Agora, para a alegria do público, tem uma nova faixa especial a ser lançada.

Ao lado de Bruno Cardoso, do Sorriso Maroto, o cantor realizou o sonho da parceria e anuncia a sua nova música de trabalho, que será lançada no mês de novembro. Quer mais? A faixa chega acompanhada de videoclipe, que foi gravado no Rio de Janeiro. Aguardem porque, o fenômeno da bregadeira romântica, vai surpreender mais uma vez!

Em tempo: Depois de emplacar a canção “Recaída sem compromisso” e conquistar destaque nacional com o hit “Só Você”, o cantor e compositor, Rogerinho comemora o sucesso do single “Mete a louca”, assinada por Léo Santana e Vinicius do Amara. Lançada em setembro, a música virou hit com menos de um mês! Vários artistas postaram em suas redes, como Larissa Manoela, Adriane Galisteu, Cremosinho, Mirela Janis, Ingrid Ohara, Letícia Pinotti, além de acumular milhares de vídeos no Tik Tok.