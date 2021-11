Rogerinho lança clipe “A Última Ex” com Sorriso Maroto

Cantor que está no Top 50 do Spotify realiza sonho de infância ao lado de Bruno Cardoso

O cantor Rogerinho, dono de sucessos como “Recaída Sem Compromisso” (24,7 milhões de acessos no YouTube) e “Só Você” (96,1 milhões de streams no Spotify), surpreende os fãs com outra música romântica e ousada! Após ocupar o Top 50 do Spotify com “Mete a Louca”, o fenômeno da bregadeira lança nesta sexta-feira (12) o clipe “A Última Ex”, em parceria com Bruno Cardoso, vocalista do Sorriso Maroto!

Gravado no Rio de Janeiro, “A Última Ex” une o melhor da bregadeira e do pagode em uma música que promete contagiar o público! Para o cantor de 21 anos, dividir os microfones com Bruno Cardoso foi a realização de um sonho.

“A Última Ex” une o melhor da bregadeira e do pagode em uma música que promete contagiar o público

“Para mim está sendo algo surreal! Estou realizando um sonho de infância pois sempre fui muito fã do Sorriso Maroto. Quando fiz o convite ao Bruno e ele aceitou gravar essa música comigo, eu me emocionei demais. Tenho certeza de que essa música vai entrar para as tops do Brasil, pois está sendo feito um trabalho onde a parceria surgiu de forma espontânea e com uma boa conectividade entre nós”, comemora Rogerinho.

”Tenho certeza de que essa música vai entrar para as tops do Brasil, pois está sendo feito um trabalho onde a parceria surgiu de forma espontânea e com uma boa conectividade entre nós”, comemora Rogerinho

Rogerinho vem emplacando um hit atrás do outro! Há dois meses, lançou “Mete a Louca” (assinada por Vinicius Amaral, Léo Santana, Elyab e Iago Oliveira), que ultrapassou 21 milhões de acessos e alcançou a 26ª posição no ranking das 50 faixas mais executadas do Spotify. Também viralizou rapidamente no TikTok, com mais de 570 mil vídeos! Vários artistas e influenciadores postaram a música em seus perfis, como Larissa Manoela, Adriane Galisteu, Cremosinho, Mirela Janis, Ingrid Ohara e Letícia Pinotti.

Rogerinho vem emplacando um hit atrás do outro

Com mais de 4 milhões de ouvintes mensais no Spotify e 196 milhões de visualizações no YouTube, Rogerinho é o mais novo fenômeno da bregadeira romântica. Natural da cidade de Sobral (CE), o cantor e compositor lançou durante a pandemia seu primeiro sucesso nacional, “Só Você”, que ficou entre as músicas mais tocadas no país. Neste ano, contracenou com a influenciadora digital Pamela Drudi no clipe “Não Deixa eu Ir”. O hit “Recaída Sem Compromisso” foi lançado em abril, no CD “Me Deixa”.

Rogerinho também fez parcerias ao lado de Japinha Conde e o Conde do Forró, na música “Aposta na Gente”, e de MC WM e DJ Pernambuco, na canção “Devagarinho”. No segundo semestre de 2021, lançou duetos com Tays Reis (“Quero Palminhas”) e Latino (“EXXXQUECE”), além do sucesso “Mete a Louca”. O cantor já emplacou, também, sucessos como Amor Falso, gravado por grandes artistas como Aldair Playboy, Wesley Safadão e Kevinho.

Confira: