Rodrigo Rocha cria empresa de turismo de fim de semana com mais de 100 destinos

Ideia é oferecer férias no fim de semana com rota gastronômica, hospedagem e passeios, num raio de até 300KM da capital paulista. Cliente encontra todo o itinerário dentro do mesmo site

São quase 170 dias, com final de semana e feriados, no ano para aproveitar, e nada melhor do que uma experiência completa para o fim de semana. Foi assim que surgiu o Meufindi, uma solução que aproxima viajantes e destinos em viagens de fim de semana. Rodrigo Rocha, fundador e CEO, criou o projeto quando percebeu que existiam muitos outros destinos a serem explorados, principalmente próximo a capital de São Paulo.

Apaixonado por turismo e no mercado há mais de 16 anos, Rodrigo percebeu que era a hora de empreender. Meufindi é o único site de viagens curtas no fim de semana do Brasil. “Trabalhar com organizar rotas turísticas com empresários e poder publico me deu um conhecimento muito privilegiado de como funciona toda essa indústria. Ter essa vivência me despertou para sair do comum e hoje o Meufindi conecta clientes diretamente com os fornecedores, sem intermediários”, comentou.

Mas engana-se quem pensa que o Meufindi se ocupa apenas de hospedagem. “O cliente tem acesso a toda rota turística do destino, pousadas, resorts, bares, restaurantes, passeios, diversão e até mesmo o ‘tio’ da pipoca da praça.

Em constante crescimento, há seis anos o projeto passa por desenvolvimento para que muitos outros destinos estejam na rota do turismo. “Atualmente temos mais de 100 destinos até 300km da capital paulista, que também se ampliam entre Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo e a meta para este ano é ampliar para todo o sudeste”, comentou.

Mas engana-se quem pensa que o Meufindi se ocupa apenas de hospedagem. “O cliente tem acesso a toda rota turística do destino, pousadas, resorts, bares, restaurantes, passeios, diversão e até mesmo o ‘tio’ da pipoca da praça. Tudo isso pensando em proporcionar uma experiência completa para que ele aproveite o final de semana”, comentou Rodrigo.

Rodrigo Rocha, fundador e CEO, criou o projeto quando percebeu que existiam muitos outros destinos a serem explorados, principalmente próximo a capital de São Paulo

E as vantagens não param. “Além de ser uma proposta inovadora, somos a primeira fintech do Brasil no ramo do turismo no Brasil, ou seja, trabalhamos para inovar e otimizar serviços do sistema financeiro. Além das taxas de serviço serem mais acessíveis do que de outras empresas, oferecemos uma parceria de fidelização. Ao comprar pelo Meufindi, ele pode ganhar diversas vantagens, como, refeições, passeios e até mesmo descontos”, conta o CEO.

E essa mesma experiência inovadora também é acessível para os parceiros. “O mais importante é destacar que não possuímos taxas, tarifas ou temos qualquer custo para o cadastro desses serviços. Então quanto mais parceiros locais divulgarem os serviços, mais matéria prima temos para atrair e converter clientes, apoiar o comércio local e gerar mais empregos. Além disso, oferecemos toda a estratégia comercial e de marketing digital para destacar nossos parceiros”.

Esse novo formato torna mais acessível a retomada do turismo. “Com a pandemia, e as normas de biossegurança para evitar a disseminação do covid-19, as pessoas tem buscado destinos próximos para um momento de relaxamento. E com o avanço das vacinas, a ideia é que no segundo semestre o turismo volte a retomar, principalmente viagens que possam ser realizadas nas proximidades”, comentou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE