Rodrigo Naice é um dos 10 finalistas do reality show do Porta dos Fundos

Rodrigo Naice quer ser o mais novo integrante do grupo Porta dos Fundos. Para isso, o amazonense radicado no Rio de Janeiro, integra do mais novo reality da empresa: “Futuro Ex-Porta”.

Quebrando tabus, Rodrigo, que é ator, cantor e roteirista, assumidamente gay, é um dos grandes trunfos da primeira edição do reality comandado por Fábio Porchat, Gregório Duvivier, João Vicente de Castro e Antônio Tabet.

“O Reality foi a primeira experiência pós-pandemia de 90% do elenco. E o retorno foi em grande estilo. Estar no Porta dos Fundos é um sonho de muitos artistas! Ao lado de gênios como Porchat, Gregório, Tabet…”, revela Naice.

Para Rodrigo, um dos principais desafios do projeto é a pressão. “Era uma pressão diária com as provas que recebíamos. Era uma briga eterna com a insegurança e com a criatividade, mas por sorte fomos muito bem recebidos e orientados por absolutamente todos do elenco e da equipe”.

