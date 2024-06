Rodrigo Hilbert brilha em nova campanha da DLZ

A DLZ lançou sua nova coleção de Inverno 24, trazendo uma temática inspirada nas texturas e cores da Serra do Mar, região conhecida pela sua beleza natural na Serra Fluminense. Para dar vida a essa coleção, a marca convidou o renomado ator e apresentador Rodrigo Hilbert.

Campanha destaca as texturas e cores da Serra do Mar, unindo estilo e funcionalidade

“A facilidade de trabalhar com Rodrigo Hilbert, com sua experiência em atuação e modelagem, confere à campanha o espírito do homem moderno,” define Ricardo Sander, diretor de marketing e produto da DLZ. A escolha de Hilbert é estratégica, buscando capturar a essência de um estilo de vida que alia modernidade e conexão com a natureza.

Rodrigo Hilbert é a nova cara da DLZ

A coleção Inverno Serrano da DLZ reflete a essência das paisagens montanhosas através de uma paleta de cores rica em tons crafts, extraídos das cascas e sementes da floresta, além dos variados tons de verde que compõem a vegetação da serra. As peças da coleção são uma mescla perfeita de estilo e funcionalidade, com destaque para a camisaria de algodão egípcio com padronagens de tartans e chevrons, malhas exclusivas com acabamento Maxipima e tricôs com fios de linho.

Marca aposta em peças modernas e confortáveis, inspiradas nas belezas naturais da Serra Fluminense

A grande novidade para esta estação é o novo shape das jaquetas modernas, com a Shecket resinada, envelhecida em lavanderia industrial, que se revela uma peça perfeita para looks com sobreposições. A DLZ também apresenta uma edição de malhas exclusivas com texturas que variam de canelados a waffle, incorporando uma mistura de linho e poliamida. Algumas dessas malhas possuem elastano em sua engenharia, proporcionando conforto extra na modelagem.

Com esta coleção, a DLZ reafirma sua presença no guarda-roupa do homem contemporâneo, oferecendo produtos com foco na qualidade, conforto e inovação. A parceria com Rodrigo Hilbert fortalece ainda mais a imagem da marca, alinhando-a com um ícone que personifica o equilíbrio entre sofisticação e rusticidade, características marcantes da nova coleção Inverno 24.