Rodrigo Faro é o novo garoto propaganda da Liquigás

Assim como o apresentador, a Liquigás está presente nos lares brasileiros com produtos e serviços em que as pessoas podem confiar

A Liquigás, marca da Copa Energia, anuncia o ator e apresentador Rodrigo Faro como garoto propaganda de sua próxima campanha promocional, que será lançada em agosto.

Faro com equipe de produção para a campanha da Liquigás

A celebridade estará nas redes sociais da distribuidora de gás e em peças publicitárias para divulgar a iniciativa, além de participar dos eventos organizados pela empresa. A escolha foi motivada pela sinergia de Rodrigo Faro com os valores da companhia, além da identificação entre os consumidores da marca e o público dos programas e fãs de Faro.

A escolha foi motivada pela sinergia de Rodrigo Faro com os valores da companhia, além da identificação entre os consumidores da marca e o público dos programas e fãs de Faro

Atualmente, Rodrigo comanda os programas de auditório Hora do Faro e Canta Comigo, aos domingos, na TV Record. Assim como o apresentador, a Liquigás está presente nos lares brasileiros com produtos e serviços em que as pessoas podem confiar.