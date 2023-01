Rodrigo Branco promove encontro de milhões entre Galisteu e Deborah Secco na Disney

Encontro surpreendeu os fãs, já que nos anos 2000 a atriz e a apresentadora se envolveram em polêmicas

A atriz Deborah Secco e a apresentadora Adriane Galisteu surpreenderam os fãs ao posarem juntas durante passeio nos parques da Universal na Disney. Para entender melhor o motivo da surpresa, precisamos relembrar uma curiosidade sobre esses dois ícones dos anos 2000: Ambas tem dois ex-namorados famosos em comum no currículo. Se trata do ex-jogador de futebol e hoje comentarista do esporte Roger Flores e o polêmico Dado Dolabella, que inclusive reatou com Wanessa, com quem também namorou nos anos 2000.

Empresário contou em seus stories no Instagram sobre a amizade com a atriz “Ela é da família”, afirmou

A atriz Deborah Secco compartilhou em seus stories do perfil do instagram um registro com Adriane Galisteu e Rodrigo Branco. Na ocasião, a atriz escreveu: “Universal com eles”. Em seu instagram , Rodrigo Branco, falou um pouco melhor da amizade com a atriz. “A Deborah é uma pessoa que tem relação com a minha filha, com meus amigos, é uma pessoa que virou família”, elogia. Enquanto falava, no mesmo story ele compartilhou alguns registros com a atriz que demonstram tamanha afinidade dos dois.

Deborah revelou recentemente que os parques da Universal são os seus favoritos da Disney e compartilhou vários momentos em suas redes sociais.

Rodrigo Branco e Deborah Secco posam juntos na universal e empresário declara: “Sempre especial estar com a Deborah aqui. Obrigada por tudo!”

Simultaneamente, também pelas redes sociais oficiais, podemos acompanhar várias aventuras da apresentadora Adriane Galisteu com seu filho Vittorio e o marido Alexandre Iodice. Em um desses registros, Galisteu posa para selfie com Deborah Secco e escreve: “Esse encontro!”. Agora, resta aos fãs esperar os próximos passos de Adriane e Deborah e torcer por mais cliques juntas.

Apesar dos borburinhos, essa não foi a primeira vez que as duas são vistas juntas. Em 2018, Adriane tietou Deborah Secco nos bastidores da novela “Segundo Sol” e compartilhou em seu instagram. “Olha ela, gata toda vida. Que dá o nome”, elogiou.