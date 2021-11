Rodrigo Branco comemora aniversário em grande estilo em Miami

O empresário é amigo íntimo de várias celebridades, como Anitta e Dani Calabresa

Na noite desta sexta-feira, 12, houve uma grande festa em Miami, nos Estados Unidos. Rodrigo Branco celebrou mais um ano de vida em grande estilo. Ele começou o dia passeando de barco com Dani Calabresa, Nicole Bahls, Renato Shippee (que interpreta a Karen Kardasha no Instagram) e outros amigos, finalizando com uma superfesta.

O início das comemorações de Rodrigo foi com Anitta

Rodrigo é um publicitário e empresário brasileiro. Ele começou a carreira na Band e foi subindo de cargo, até chegar ao de diretor. Ele recebeu o Prêmio Jovem Brasileiro pelo excelente trabalho que fazia e ficou 11 anos na emissora, mas logo depois trabalhou em projetos da GNT e do Multishow.

Na tarde do aniversário, o empresário comemorou em um barco ao lado de grandes artistas

O publicitário largou todo o sucesso no Brasil para trabalhar com artistas nos Estados Unidos. Ele começou fazendo consultoria de marketing para famosos brasileiros no exterior e passou a intermediar contratos entre celebridades e marcas renomadas.

Apesar do sucesso que fazia no Brasil, o publicitário mostrou que está ainda melhor no exterior

O empresário celebra mais um ano de vida e tem muito o que comemorar. Não é à toa que ele fez uma superfesta em Miami com a presença de amigos, familiares e vários famosos. Ele contou com apoio de algumas marcas também, como: Bodvár – House of Rosés, Brigadeiro da Dani, ORO CAVIAR, ARA creative ideas, Kaskades South Beach, Little Brazil Restaurant, F!VE, Atelier 18 Events e La Cake Cafe.