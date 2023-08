Cover da rainha dos baixinhos voltou a interpretar Xuxa depois de um intervalo de 10 anos. Homenagem aconteceu devido ao aniversário de 60 aos de Xuxa

Uma noite de magia e nostalgia invadiu a Casa Frisson em Florianópolis quando, Rodrigo Apresentador subiu ao palco para uma apresentação memorável em homenagem à icônica Xuxa. Com uma trajetória que percorreu mais de uma década como cover da rainha da programação infantil, Rodrigo transformou-se de imitador a comunicador, revelando sua verdadeira essência e carisma como cover da rainha.

Rodrigo Apresentador brilha na Casa Frisson em Florianópolis em homenagem à Xuxa

Por mais de uma década, Rodrigo fez parte da cena de entretenimento brasileira como cover de Xuxa. Sua dedicação e autenticidade o levaram a ser reconhecido em todo o país, frequentando programas de televisão renomados como Hebe, Eliana e Luciana Gimenez. Em 2015, após mais de dez anos imergindo na pele da rainha dos baixinhos, Rodrigo fez uma corajosa mudança de rumo. Abraçou a oportunidade de se tornar um comunicador e lançou seu próprio canal no YouTube, inaugurando a fase “Rodrigo Apresentador”.

Rodrigo Apresentador volta a brilhar como cover de Xuxa



Apesar da mudança de foco, Rodrigo não abandonou os palcos. Ele voltou a brilhar nos cenários artísticos com um repertório diversificado, interpretando músicas de diversas épocas, principalmente dos anos 80 e 90 do universo infantil. No entanto, este ano trouxe uma reviravolta. Com Xuxa no auge das atenções por ocasião de seus 60 anos, o documentário e outros projetos notáveis, Rodrigo viu-se envolvido em uma onda de propostas relacionadas à rainha dos baixinhos.

Rodrigo Apresentador causa emoção nos fãs em homenagem à Xuxa



O ponto alto desse momento especial foi seu convite para se apresentar na Casa Frisson, um charmoso bar de dois andares situado em um histórico casarão no centro de Florianópolis. A casa havia preparado uma festa temática intitulada “Noite da Xuxa”, e Rodrigo aceitou o desafio de oferecer um show repleto de sucessos da própria Xuxa.



“Foi incrível o show! Eu vi vários olhinhos brilhando enquanto eu cantava as músicas da Xuxa. É impressionante como Xuxa é atemporal, e o carinho que as pessoas nutrem por ela uma vida toda, em especial a comunidade LGBT ama a Xuxa. Amor esse que eu continuo tendo por ela também”, compartilhou Rodrigo.

Com energia contagiante, Rodrigo cantou e dançou os maiores sucessos da rainha, envolvendo o público em uma jornada nostálgica e cheia de emoção. O artista mais: em breve irá compartilhar cenas dos bastidores desse momento mágico em seu canal do YouTube.

Sobre Rodrigo

Rodrigo começou a interpretar Xuxa ainda na adolescência, quando ele se apresentava imitando Xuxa nas escolas. O cover da rainha dos baixinhos foi a porta de acesso de Rodrigo a diversos programas de TV, um reconhecimento que o levou a conhecer Xuxa.



Morando em São Paulo, Rodrigo decidiu se mudar para Balneário Camboriú, sua cidade natal durante a pandemia, o que trouxe um novo e importante capítulo à sua trajetória, ele montou um estúdio para produzir seu talk-show no YouTube. Essa mudança trouxe consigo uma nova legião de fãs, e trouxe novamente à tona seu talento para viver a Xuxa.