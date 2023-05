Rodrigo Alvarez anuncia que Papa Francisco irá incluir mulheres nas discussões mais importantes da igreja católica

A notícia compartilhada pelo jornalista e escritor foi manchete nos principais jornais do mundo e afirmava que as mulheres poderão votar no Sínodo de Bispos, importante reunião em que o Papa ouve conselheiros sobre assuntos que envolvem a sociedade e o mundo

No último dia 27, Rodrigo Alvarez divulgou um vídeo em seu canal ‘Jornada Infinita’ no YouTube com o título: “VITÓRIA das mulheres! Papa Francisco permite que mulheres votem no Sínodo de Bispos”. No vídeo, o jornalista explica que o Sínodo é uma reunião de integrantes da igreja católica na qual essas pessoas o aconselham sobre questões importantes no mundo.

Rodrigo Alvarez em uma igreja na França

Com a abertura de 70 novas vagas, o Papa decidiu incluir 35 mulheres, ou seja, exatamente a metade das vagas abertas, e ainda incluiu cinco freiras. De acordo com Rodrigo Alvarez, “é um passo em uma direção em que ele considera sem volta, mas que nos leva ao passado, porque a igreja católica já foi muito mais aberta às mulheres”.



Sobre o papel de destaque das mulheres na Igreja Católica, no vídeo Rodrigo convida seu público a voltar no tempo do Apóstolo Paulo, na carta que o Apóstolo escreveu aos Romanos, trecho em que envia saudações a Prisca e Áquila. Segundo Rodrigo, Prisca é considerada por muitos historiadores como a primeira sacerdotisa. Ainda segundo o escritor, Paulo também saúda Andrônico e Júnia, considerados concidadãos e companheiros de prisão, tão notáveis entre os apóstolos. “Paulo considerava Júnia uma apóstola”, afirma Rodrigo.

Rodrigo Alvarez em Jerusalém, na entrada do santo sepulcro de Jesus

Alvarez conta que em seu livro ‘#Madalenasemfiltro’, ele fala pela voz de Madalena, devido a liberdade poética, e relata uma lenda que tem indícios históricos muito fortes de que pode ter sido verdade: “falou-se muito sobre uma certa Joana na Igreja de Roma, no comando por dois anos, cinco meses e quatro dias. Mas a idade média foi um período tão turbulento, com tantas cruzes e cruzadas, que nunca pude saber se foi verdade ou lenda a história da mulher que se tonou Papisa, ainda que muitos homens do Vaticano tenham escrito que ela de fato existiu. O nome público da Papisa era João VIII”, narra.

Rodrigo durante a gravação do book trailer do livro ‘Jesus – O homem mais amado da história’ – volume I

De acordo com o escritor, Joana vestia-se como homem e tornou-se famosa em Roma por sua inteligência e seus belíssimos sermões. Entretanto, Joana engravidou, teve um filho, foi vítima da intolerância dos homens, foi arrastada, apedrejada e morta. “Uma história terrível, mas que recentemente surgiram indícios de uma moeda da Papisa Joana, indícios históricos arqueológicos mostrando que talvez, que muito possivelmente seja verdade a história de que a igreja por dois anos teve uma Papisa, e não um homem no comando como a gente sempre imagina, como a gente imagina que sempre foi”, explica.

Conforme Rodrigo conta, já houve diaconisas e sacerdotisas, mas devido ao machismo da idade média, apagaram até mesmo aquilo que aconteceu no tempo de Jesus e do Apóstolo Paulo. “O Papa Francisco está indo na direção do passado, se aproximando cada vez mais do que Jesus fez: trazia as mulheres para dentro da igreja, trazia as mulheres para pregarem, elas agora podem fazer a comunhão, podem oferecer a hóstia. Mas vai ser preciso muito mais do que isso, como algumas igrejas protestantes já fizeram há muito tempo, permitir mulheres sacerdotisas fazendo tudo o que os homens fazem”, afirmou Rodrigo sobre a decisão do Papa frente ao conservadorismo da igreja católica.

Rodrigo Alvarez lendo capítulos de seus livros em voz alta buscando a sonoridade das palavras

“Eu penso que no meu temo de vida, eu vou ver mulheres nas igrejas católicas assim como a gente vê em outras igrejas e eu vejo isso com muita alegria”, finaliza Rodrigo no vídeo. Rodrigo Alvarez é uma referência sobre o assunto, o renomado jornalista fez carreira como repórter correspondente da TV Globo no Oriente Médio, com base em Jerusalém, não por acaso, a Terra Santa despertou nele um interesse em se aprofundar na história cristã e em contar essa versão para as pessoas.



Rodrigo é autor best-seller e já escreveu 10 livros que foram publicados no Brasil, México, Colômbia e em Portugal, entre eles, ‘Jesus – O homem mais amado da História’, ‘Aparecida’ e ‘#Madalenasemfiltro: Memórias póstumas da apóstola de Jesus’. Na televisão, trabalhou em reportagens exclusivas e em uma docussérie que está disponível no Globoplay: ‘Os caminhos de Jesus’.



Rodrigo pediu demissão da Globo em 2019, após 23 anos de carreira e em dezembro de 2020, disse em entrevista a Eduardo Gois, “que decidiu sair quando percebeu que já não tinha muitos desafios, porque o jornalismo estava mudando muito, que havia migrado para a internet e com isso, o jornalismo havia mudado com todas as redes sociais que chegaram, com toda interação que passou a existir, o que criou um campo muito interessante para o debate, por isso decidiu que gostaria de experimentar outras coisas”.



O jornalista e escritor apostou na internet e no diálogo livre e aberto sobre temas religiosos e outros assuntos como ficção e tecnologia e, durante a pandemia criou o canal ‘Antimatéria’ no YouTube para analisar determinados temas de maneira profunda, segundo ele, sem teorias. As gravações eram feitas em um lugar estratégico: do sótão da casa onde morava, um casarão construído em 1870 na França. Com a mudança para os Estados Unidos, o cenário ficou para trás e Rodrigo preferiu mudar o canal, e depois de algumas experiências, alterou o nome para ‘Essencial’ e criou uma espécie de telejornal, onde emitia sua opinião sobre os fatos mais importantes da semana.

No final de 2022, Rodrigo teve um insight e decidiu voltar a fazer o que mais gosta: viajar o mundo contando grandes histórias e juntar essas histórias com a carreira de escritor; com a ideia, o canal passou por uma reformulação e foi rebatizado de ‘Jornada Infinita’, descrito da seguinte forma: “é um canal focado na criação de conteúdos que buscam compreender os mistérios da inspiradora relação dos seres humanos com o sagrado. Trazendo cultura e entretenimento, o escritor e jornalista Rodrigo Alvarez leva o público a acompanhá-lo em expedições aos lugares mais fascinantes do planeta. Partimos de perspectivas históricas e científicas, e também das diversas manifestações de fé, para levar o público a refletir sobre a humanidade e sua busca por explicações para as questões existenciais. Respeitamos culturas, temos empatia pelo outro e valorizamos profundamente a diversidade”.



No ano passado, três anos após se demitir da Globo, o escritor voltou à TV como apresentador na segunda temporada da série ‘Parados na Fronteira’ do canal A&E, uma série documental filmada na América Latina, em países como Brasil, México, Colômbia, Chile, Bolívia e Peru, que mostra o trabalho das autoridades para identificar pessoas e organizações criminosas que atuam em diversos tipos de tráfico por céu, mar e terra.



Em meio a trabalhos na televisão, Rodrigo tem apostado fortemente na internet. Seu Instagram acumula 181 mil seguidores e o canal no YouTube, mais de 70 mil inscritos, ambos com publicações de extrema relevância dentro do contexto religioso, além de assuntos delicados como o cumprimento de profecias, a convivência em Jerusalém, a contradição dos evangelhos na cronologia da via crucis, a traição de Judas, entre tantos outros, além de levar seu público até lugares históricos carregados de história, simbolismo e fé.