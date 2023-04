Rodolpho Trandafilov: a história inspiradora do empresário que comanda uma das maiores redes de clínicas odontológicas do Brasil

A trajetória do estudante de odontologia que se transformou em um empresário de sucesso

Rodolpho Trandafilov é um exemplo de perseverança e visão de negócio. Nascido em uma família humilde no interior de São Paulo, ele viu na odontologia uma oportunidade de crescimento profissional e sucesso financeiro.

Atualmente o empresário possui a Franqueadora DNTBRAS, clínica médica, empresa de construção civil, além de desenvolver atividades voltadas para outras áreas como mentor business e financeiro

A vontade de crescer nasceu cedo. Enquanto sua mãe dava aula, Rodolpho ficava na casa de seu avô, ajudando a cuidar dos carros durante os dias de feira e vendendo frutas. Mais tarde, trabalhando na lanchonete de seu tio, ele conheceu muitos estudantes de odontologia que frequentavam o local e decidiu fazer a faculdade.

Depois de abrir sua própria clínica, Rodolpho percebeu que ainda precisava aprender e trabalhou em clínicas de outras pessoas em várias localidades, como Recife, João Pessoa, Alagoas, Sergipe, Pernambuco, Ceará e Santarém-PA. Foi nesta última cidade que inaugurou sua nova clínica em 2007, junto com sua esposa Alessandra Trandafilov.

Rodolpho Trandafilov é dono de uma das maiores redes de clínicas odontológicas do Brasil

O negócio evoluiu e hoje a rede DNTBRAS conta com 12 clínicas. Para consolidar a marca no mercado, foi feito um rebranding e a homologação da marca aconteceu em 2020. O objetivo era expandir a marca no mercado e ampliar os serviços oferecidos à população, especialmente as classes C e D, que ainda carecem de atendimento odontológico.

A DNTBRAS lançou modelos de negócio de franquia para expandir ainda mais a marca no país e atender às perspectivas dos empresários interessados. Com o sucesso, em 2022, foi criada uma holding para unificar todas as empresas em que a DNTBRAS possui participação, fortalecendo ainda mais a sociedade empresarial.

Além das clínicas odontológicas, o empresário também é proprietário de uma franqueadora, uma clínica médica e uma empresa de construção civil. Ele ainda desenvolve atividades voltadas para outras áreas, como mentor business e financeiro, formador de líderes e apresentador do programa “Conversa de Milhões” na Tv Record em São Luís.

O objetivo de Rodolpho Trandafilov é transformar a DNTBRAS em uma referência de mercado e modelo de negócio para muitos empreendedores. Com sua história inspiradora, ele mostra que é possível alcançar o sucesso mesmo vindo de uma origem humilde, com trabalho duro e visão de negócio.