Roda Rico, nova atração turística de São Paulo, será inaugurada em dezembro

Roda-gigante chega ao Parque Cândido Portinari, gerida pela Interparques



A Roda Rico, roda-gigante que chega a São Paulo para somar às atrações turísticas e ao skyline da cidade, será inaugurada para o público geral no dia 9 de dezembro de 2022.

A atração está localizada em uma área de 4,5 mil metros quadrados, no Parque Cândido Portinari, ao lado do Parque Villa-Lobos e será gerida pela Interparques, empresa especializada em parques e atrações turísticas.

Cícero Fiedler, CEO da Interparques

Os ingressos, que custarão entre R$25,00 e R$79,00 podem ser adquiridos por meio da plataforma Sympla a partir das 9h da quarta-feira, 23 de novembro. As entradas estarão disponíveis nas categorias social, meia-entrada e inteira, e são individuais. Há a possibilidade, ainda, de reservar a cabine inteira, com capacidade de oito pessoas.

O passeio na Roda Rico tem duração de 25 a 30 minutos, mas o espaço conta com muitas outras atrações para o público, como operações de bebidas, pipoca, sorvete e açaí e espaços para fotos. Serão 42 cabines equipadas com ar-condicionado, monitoramento por câmeras, interfones e wi-fi. A estrutura também terá iluminação cênica, que pode ser personalizada para cada situação, tornando – se parte da vista da cidade.

A Roda Rico São Paulo também é pet friendly. Os visitantes podem levar seus animais domésticos de pequeno e médio porte.

NOVO RIO PINHEIROS

O projeto integra o programa Novo Rio Pinheiros, conjunto de ações do Governo para revitalizar a região. “Essa é uma parceria da iniciativa privada com o Governo do Estado de São Paulo que vai valorizar a região e investir em melhorias de um dos lugares de maior movimento na cidade, estando próximo a centros empresariais e com mercado imobiliário enriquecido”, afirma Cícero Fiedler, CEO da Interparques.

“Teremos, ainda, um programa de educação socioambiental para jovens, que apresentará as características geográficas da região, em linha com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU) para 2030”, completa.

A Roda Rico será uma das maiores do mundo, com dimensões maiores do que ícones do turismo mundial como as versões em Paris, Toronto e Chicago.

SERVIÇO

Roda Rico

Funcionamento: terça-feira a domingo, das 09h às 19h

Ingressos: Portal Sympla (Link)

Preços: R$25 a R$79 (individuais), R$350 (cabine completa sem bebida), R$399 (cabine completa com bebida)

Endereço: Av. Queiroz Filho, 1365 – Vila Hamburguesa – São Paulo, SP

Instagram