Rock In Rio sorteia ingressos em ação pelo ‘’Natal sem Fome’’

Para alavancar doações para a campanha, Rock in Rio, em parceria com Ação da Cidadania, sorteia 250 pares de ingressos para a edição de 2022

O Rock In Rio está engajado não somente nas vendas para a edição 2022 do festival, mas também nas causas sociais que podem ser ajudadas através do evento. Por isso, em parceria com a “Ação da Cidadania”, entre os dias 7 e 25 de dezembro, quem fizer doações a partir de R$20 para a campanha do “Natal Sem Fome”, concorre automaticamente a ingressos para a próxima edição, em setembro do ano que vem. Ao todo serão 250 pares de ingressos a serem sorteados.

“A Ação da Cidadania sempre contou com a cultura e, mais uma vez, temos a parceria fantástica com o Rock In Rio. Neste momento de tragédia humanitária que estamos vivendo no Brasil, um mundo melhor passa pela cidadania e por reconhecer a importância de ajudar os que não têm o mais básico da vida, o alimento. Que essa campanha de solidariedade possa unir a sociedade para que tenhamos o maior Natal Sem Fome de todos os tempos.”, afirma Daniel Souza, presidente do Conselho da Ação da Cidadania.

“Após um grande período que passamos com o distanciamento social, o Natal deste ano é ainda mais importante em nossas vidas, para celebrarmos e estarmos juntos de quem amamos. Mas além disso, precisamos fazer algo para minimizar um cenário que se agravou muito neste período, que é o das pessoas que passam fome. Queremos proporcionar um fim de ano melhor para diversas famílias que enfrentam dificuldades em seus lares. A ideia da doação de ingressos veio pelo grande número de pessoas que querem adquirir um bilhete para estar na Cidade do Rock, em 2022. Acreditamos que o sorteio dos ingressos, que são o nosso maior ativo, é uma boa forma de incentivar ainda mais os fãs do festival a participarem desta corrente pelo bem e levar os alimentos a quem precisa” conta Roberto Medina, presidente do Rock in Rio.

Roberto Medina, presidente do Rock in Rio

As doações para a ONG Ação da Cidadania em parceria com o Rock in Rio são feitas por meio do Natal Sem Fome, pelo site https://www.natalsemfome.org.br/rockinrio .

Daniel Souza, presidente do Conselho da Ação da Cidadania

Para 2022, a organização já divulgou nomes do line-up do Palco Mundo, como IRON MAIDEN, Dream Theater, Megadeth, Sepultura + Orquestra Sinfônica Brasileira, Post Malone, Marshmello, Jason Derulo, Alok, Justin Bieber, Demi Lovato, Iza, Guns N’ Roses, Måneskin, Coldplay, Camila Cabello, Bastille, Djavan, Dua Lipa e Ivete Sangalo. Já no Palco Sunset, as atrações confirmadas são Joss Stone, Corinne Bailey Rae, Gloria Groove, Duda Beat, CeeLo Green, Ludmilla e Macy Gray. O Rock in Rio 2022 acontece nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro de 2022, na Cidade do Rock, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro.